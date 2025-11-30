Švicarci glasaju o civilnom roku i porezu na nasljedstvo

Švicarski glasači u nedjelju odlučuju o tome hoće li uvesti civilni rok za sve mlade ljude te hoće li uvesti novi porez na nasljedstvo za ultrabogate, dva prijedloga koja su izazvala rasprave uoči glasanja. Ankete predviđaju da će oba prijedloga biti odbijena.Prva inicijativa predlaže obveznu službu za sve, bilo u vojsci, bilo u pomoći u katastrofama, ali i u područjima poput obrazovanja, zdravstva ili socijalnog rada.

Trenutno samo muškarci podliježu obveznom vojnom roku, premda mogu izabrati civilnu službu. Žene se trenutačno mogu dobrovoljno prijaviti u vojsku. Vlada se protivi prijedlogu, tvrdeći da bi previše ljudi bilo povučeno s tržišta rada te da bi provedba bila preskupa. Drugi prijedlog želi uvesti porez na nasljedstvo od 50 posto na imovinu vrijednu 50 milijuna švicarskih franaka ili više.

Prema riječima inicijatora, prihod od tog poreza trebao bi se koristiti za financiranje „društveno pravednih mjera za borbu protiv klimatske krize i nužne preobrazbe ukupnog gospodarstva“. Protivnici se boje da bi se bogataši mogli iseliti iz zemlje. Najnovije istraživanje javne radiotelevizije SRF-a pokazuje da se 68 posto ispitanika protivi porezu na nasljedstvo, dok se 64 posto protivi obveznoj civilnoj službi.