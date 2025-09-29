Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NEOBIČNA KRAĐA

S oranice otuđila kukuruz vrijedan nekoliko tisuća eura

Poljoprivredna zemljišta u Prelogu
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
1/3
Autor
Ivica Beti
29.09.2025.
u 11:57

Zemljište je, kažu u policiji, u vlasništvu 63-godišnjaka

Policijski službenici Policijske postaje Varaždin dovršili su kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakinjom zbog krađe. Kako se sumnja, od 29. listopada 2024. godine do 18. veljače ove godine s parcele uz nasip rijeke Drave u Varaždinu otuđila kukuruz u vrijednosti od nekoliko tisuća eura. Zemljište je, kažu u policiji, u vlasništvu 63-godišnjaka. Protiv 35-godišnjakinje bit će podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
Ključne riječi
krađa kukuruz

Komentara 1

Pogledaj Sve
JA
Jatiser
12:03 29.09.2025.

Odmah na mjesto ministrice poljoprivrede. Ima sve kvalitete !!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još