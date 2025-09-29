S oranice otuđila kukuruz vrijedan nekoliko tisuća eura

Policijski službenici Policijske postaje Varaždin dovršili su kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakinjom zbog krađe. Kako se sumnja, od 29. listopada 2024. godine do 18. veljače ove godine s parcele uz nasip rijeke Drave u Varaždinu otuđila kukuruz u vrijednosti od nekoliko tisuća eura. Zemljište je, kažu u policiji, u vlasništvu 63-godišnjaka. Protiv 35-godišnjakinje bit će podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.