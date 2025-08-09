S čak 400 zelenih skulptura ovo je najveći takav park u svijetu

Topiary park u Sračincu mjesto je u kojoj priroda priča svoju priču. Ovaj tematski park još je jedna destinacija s pričom u Varaždinskoj županiji za koju zna cijeli svijet. Jedini je takav u Hrvatskoj, a u Europi ga ima još samo Belgija. Topiary je umjetnost orezivanja ukrasnih grmova i drveća u željeni oblik, a iako je kod nas prvi uvodi upravo Vladimir Flegar, ova umjetnost datira još iz doba Starog Rima. Vladimir Flegar objasnio nam je da ova umjetnost bilježi veći procvat još u 19. stoljeću, kada su s orezivanjem drveća počeli Britanci i Francuzi, a od tada se proširila na cijeli svijet. Svaka skulptura ima svoju priču.

Dom za 400 skulptura

Topiary park u Sračincu dom je gotovo 400 zelenih skulptura po čemu je najveći na svijetu, ali ujedno i najmanji površinom. Prostire se, naime, tek na 7120 četvornih metara. Ovakvih parkova ukupno ima samo sedam na svijetu, a upravo ovaj kod nas ima najveći broj skulptura. Sve zaslugom vrijednog kipara koji je 1995. ostao bez posla i počeo se baviti zelenim kiparstvom. Tu pravu umjetnost oživio je Vladimir Flegar, a i danas je održava sa svojom suprugom Anicom i djecom. Pretvorio je ovo mjesto u posebnu turističku atrakciju i svojom inovativnošću otvorio vrata posjetiteljima iz cijeloga svijeta.

– Najstariji grmovi tu su već punih 30 godina, a službeno smo park otvorili 2022. Nijedna skulptura ovdje nije slučajna. Svaka je rezultat promišljanja, osjećaja i precizne vizije, ističe Vladimir Flegar, te hodajući šetnicama među skulpturama objašnjava da je uz svaku vezana neka priča. Tako su tu riblje priče, medvjeđe priče, dabar na postolju, anđeli, kraljevska obitelj, seosko imanje s domaćim životinjama, jezero s labudovima, motori… Svima je zajedničko jedno – oblikovani su s puno ljubavi i čiste umjetničke slobode.

Park je podijeljen tematski, u 30-ak priča od kojih nisu još sve završene, jer, kako nam objašnjava Flegar, u ovome su dvije strane: " Tu smo mi koji obrezujemo i priroda. Ona diktira vremenske uvjete i tek kad se grmovi ozelene, mi imamo što raditi. Ovdje sam po 12 sati i uživam u tome. Kad dođem ovdje, sva bol nestaje i nema toga što ne mogu napraviti.

Na početku su to bile reznice od 10 do 15 centimetara. – Nakon 27 godina, od 800 reznica uspio sam dobiti 400-tinjak topiaryja, odnosno skulptura koje se protežu na površini od 7200 m2. Usporedbe radi, u čitavoj Europi postoji samo jedan ovakav tematski park, sa svega 250 biljaka, i to u Belgiji. U planu nam je i proširenje parka, kako bi svaka skulptura što više dobila na važnosti – izjavio je "zeleni kipar" Vladimir Flegar.

U ime načelnika Općine Sračinec Božidara Novoselca i općinskih vijećnika na parku je obitelji Flegar čestitao predsjednik Općinskog vijeća Krunoslav Lukačić. – Hvala vam što ste ustrajali u svojoj ideji i što ste ovaj park podarili ne samo Općini Sračinec, već i svakom dobronamjerniku koji ovdje dođe. Općina Sračinec ima niz projekata kojima se ponosi, od Ribičke kuće, parka Velika Graba, pa do ovog jedinstvenog parka koji će biti još jedan dodatni turistički sadržaj na ponos same općine, ali i Varaždinske županije – istaknuo je Lukačić.

Zelena umjetnička djela

Zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec istaknula je kako joj je bila iznimna čast što je sudjelovala na otvorenju prvog tematskog Topiary parka u Hrvatskoj. – Varaždinska županija ponosi se svojim inovativnim građanima koji ovakve jedinstvene ideje pretvaraju u prave turističke atrakcije. Ovaj atraktivan i jedinstven sadržaj zasigurno će obogatiti turističku ponudu Varaždinske županije koja bilježi trend pozitivnih turističkih rezultata. Težimo tome da postanemo destinacija koju turisti posjećuju cijelu godinu, a upravo ovakvi proizvodi doprinijet će u tom smislu. Ova prava zelena umjetnička djela, uvjerena sam, bit će jednako atraktivno vidjeti u svim godišnjim dobima – obasjana suncem, prekrivena snijegom ili osvijetljena ukrasnim lampicama. Svaki posjetitelj koji uđe u ovaj park osjetit će sklad prirode i umjetnosti te doživjeti priče koje im ove skulpture pričaju – naglasila je zamjenica župana Zagorec. Ova sve popularnija turistička atrakcija u Varaždinskoj županiji ima i dva bajkovita umjetna jezera, a samim parkom prolaze tri staze.