'S 15 godina bila sam na igli, zajednica me je spasila, a obnovila sam i odnos sa sinom'

Imam 46 godina, u Domu za ovisnike Zajednice Susret u Cisti Velikoj sam 13 mjeseci. Zahvaljujući Zajednici, uspostavila sam kontakt sa sinom kojega nisam vidjela šest godina. Moja ovisnička priča počinje davno, ja sam ratna i poslijeratna generacija kada je heroina bilo 'na lopate' pa sam ja već s 15 godina bila na igli. Borba traje već dugih 30 godina. Imala sam period kada sam sedam godina bila čista, kad sam se udala i rodila sina, međutim, to nije potrajalo. Opet heroin. Muž je bio strpljiv godinu dana, htio mi je pomoći, ali onda smo se razveli. Izgubila sam skrbništvo nad sinom. Tada mi je još više život pao, nisam vidjela smisao, izgubila sam jedino vrijedno u životu, čemu se boriti. Pala sam u depresiju, do dna, i to traje i traje. Sinu je sad 21 godina, a ja ga nisam vidjela od 2016., kada je imao 15. Izgubili smo svaki kontakt, a Zajednica Susret pomogla mi je da mi se sin vrati. Ne bih uspjela bez njih. U Zajednicu sam došla kada su mi isključili struju, vodu, telefon, nisam mala zdravstveno. Zaprimljena sam s 48 kg, sada imam 64. Kada sam tek došla, mislila sam da ja to neću moći! Puno pravila, 30 ljudi, a ja ne volim ljude, postala sam asocijalna. Međutim, pomogli su mi razgovori s terapeutkinjom. Svađala sam se s njom, tjerala me da promijenim mišljenje o sebi. Njoj mogu zahvaliti što sam još živa. Odlučila sam javiti se sinu. Ovdje su pozivi nedjeljom. Nazivala sam ga uporno, svakog tjedna, a on nije dizao slušalicu. Ja svake nedjelje pokušavam, iako znam da mi se neće javiti. I jedne nedjelje početkom listopada, nakon tri zvonjave čujem: 'Halo!' Izgubila sam zrak, srce mi je tuklo, nisam mogla disati, nisam znala što ću mu reći. Ipak, razgovarali smo. On je plakao, to me je slomilo. Ali, dogovorili smo se da će me doći vidjeti. Kada sam spustila slušalicu, rekla sam: 'Ovo je jedina droga koju odsad priznajem!' Srce je htjelo iskočiti, u mislima sam palila bengalke oko doma. Sin mi je poslije bio u posjetu, a ja sam bila na vikendu, ponovno smo uspostavili odnos. Pamtila sam ga kao dječaka, a došao je krupni čovjek na motoru. Toliko toga sam u životu propustila! Čak mi je rekao da mi nema što oprostiti, da sam bila bolesna. Divan je. Meni je Zajednica spasila život! Imam zbog čega ujutro dići se iz kreveta."