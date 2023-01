Vučić o Milanovićevoj izjavi: 'Pažljivo ću pogledati što je predsjednik Hrvatske rekao o Kosovu'

Pažljivo ću pogledati izjavu predsjednika Republike Hrvatske, izjavio je u ponedjeljak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nakon ocjene Zorana Milanovića da je Kosovo "oteto od Srbije" . "Vidio sam u jednoj rečenici šta su mediji prenijeli, volio bih u cijelosti vidjeti tu izjavu hrvatskog predsjednika", rekao je Vučić na pitanje kako komentira Milanovićevu izjavu.

On je na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji poslije razgovora s češkim predsjednikom Milošem Zemanom u Beogradu istaknuo da će "s pažnjom pogledati" izjavu hrvatskog predsjednika o Kosovu. Milanović je ranije danas ocijenio da će se Rusija pozvati na aneksiju Kosova i da "Krim više nikada neće biti Ukrajina".

"Ja stojim iza Kosova i podržavam ga.. Ali tko je anektirao Kosovo? Međunarodna zajednica i mi. Oteto je od Srbije. (...) Nije aneksija, nego otimanje, dio teritorija koji je izvučen iz Srbije. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego cijelog koncepta u kojem netko misli da ima pravo na sve kad mu to odgovara, a kad to onaj drugi radi - onda je to kriminal", rekao je Milanović novinarima nakon ispraćaja 3. hrvatskog kontingenta u Litvu.

Milanovićeva izjava o Kosovu izazvala je i veliku pažnju i odobravanje u srpskim medijima .

>> VIDEO: Milanović na svečanom ispraćaju 3. hrvatskog kontingenta koji odlazi u Litvu