Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 67
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
'IZRAVNO SUDJELUJU'

Ruski ministar: 'NATO i Europska unija su već objavili pravi rat mojoj zemlji'

Russian President Vladimir Putin meets with Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi in Moscow
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
26.09.2025.
u 10:47

Njegova je izjava uslijedila svega nekoliko dana nakon što je Donald Trump izrazio uvjerenje da Kijev može pobijediti u ratu i povratiti sav svoj teritorij

Sergej Lavrov, ruski ministar vanjskih poslova, sugerirao je da je njegova zemlja u ratu s NATO-om i Europskom unijom zbog Ukrajine. "NATO i Europska unija žele objaviti, zapravo su već objavili pravi rat mojoj zemlji i izravno sudjeluju u njemu", rekao je Lavrov.

Njegova je izjava uslijedila svega nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump, nazivajući Rusiju "tigrom od papira", izrazio uvjerenje da Kijev može pobijediti u ratu i povratiti sav svoj teritorij. Trump je, također, rekao da bi zemlje NATO-a trebale biti ovlaštene obarati ruske dronove koji prelijeću njihov zračni prostor, prenosi Politico

"S vremenom, strpljenjem i financijskom potporom Europe, a posebno NATO-a, izvorne granice od kojih je ovaj rat započeo, vrlo su realna opcija", napisao je Trump u utorak na Truth Socialu. "Zašto ne? Rusija se već tri i pol godine besciljno bori u ratu koji bi pravoj vojnoj sili trebao trajati manje od tjedan dana."

Lavrov se u srijedu sastao s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom koji je pozvao Moskvu da "poduzme značajne korake prema trajnom rješenju" rata i ponovio Trumpov poziv na zaustavljanje krvoprolića, prema priopćenju State Departmenta. 
Svi bruje o potezu Melanije Trump? Ukrajinci šokirani onime što je napravila
Ključne riječi
Rusija rat u Ukrajini sergej lavrov

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar El Indio
El Indio
10:56 26.09.2025.

prija 3 godine izjava da NATO i EU ratuje proti Rusije a sad NATO i EU objavio rat Rusiji... haha

DP
Dpejakovic2
11:04 26.09.2025.

Tigar od papira koji lomi ono malo zuba u Ukrajini. Kakav je to nečovječan narod pokazuje činjenica da ni nakon 300 000 poginulih okupatora isti taj narod ne podiže glas protiv rata.

FU
Fusnota
11:03 26.09.2025.

Tetke iz NATO saveza su ipak prijetnja plišanim medvjedu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još