Ruski ministar: 'NATO i Europska unija su već objavili pravi rat mojoj zemlji'

Sergej Lavrov, ruski ministar vanjskih poslova, sugerirao je da je njegova zemlja u ratu s NATO-om i Europskom unijom zbog Ukrajine. "NATO i Europska unija žele objaviti, zapravo su već objavili pravi rat mojoj zemlji i izravno sudjeluju u njemu", rekao je Lavrov.

Njegova je izjava uslijedila svega nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump, nazivajući Rusiju "tigrom od papira", izrazio uvjerenje da Kijev može pobijediti u ratu i povratiti sav svoj teritorij. Trump je, također, rekao da bi zemlje NATO-a trebale biti ovlaštene obarati ruske dronove koji prelijeću njihov zračni prostor, prenosi Politico.

"S vremenom, strpljenjem i financijskom potporom Europe, a posebno NATO-a, izvorne granice od kojih je ovaj rat započeo, vrlo su realna opcija", napisao je Trump u utorak na Truth Socialu. "Zašto ne? Rusija se već tri i pol godine besciljno bori u ratu koji bi pravoj vojnoj sili trebao trajati manje od tjedan dana."

Lavrov se u srijedu sastao s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom koji je pozvao Moskvu da "poduzme značajne korake prema trajnom rješenju" rata i ponovio Trumpov poziv na zaustavljanje krvoprolića, prema priopćenju State Departmenta.