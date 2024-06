Ruski komičari objavili snimku: Britanskog šefa diplomacije uvjerili da razgovara s bivšim ukrajinskim predsjednikom

Ruski šaljivci koji često ciljaju osobe zanimljive ruskoj državi u srijedu su objavili snimku videopoziva s britanskim ministrom vanjskih poslova Davidom Cameronom u kojem su ga uvjerili da razgovara s bivšim ukrajinskim predsjednikom. Britansko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je ranije ovaj mjesec da je CamerVovan i Lexuson održao video poziv s nekim tko se predstavio kao bivši ukrajinski predsjednik Petro Porošenko prije nego što je shvatio da je žrtva prijevare.

Poziv u trajanju od 15-ak minuta u kojem se Camerona može vidjeti kako negdje vani razgovara mobitelom, odjeven u neformalnu odjeću, djelo je ruskih šaljivaca koji koriste nadimke. Dvojac je u Rusiji stekao slavu nakon što je prevario niz zapadnih političara u proteklih nekoliko godina, uključujući i talijansku premijerku Giorgiu Meloni, turskog predsjednika Tayyipa Erdogana i 2022. godine tadašnjeg britanskog ministra obrane Bena Wallacea.

According to the British Foreign Minister David Cameron, Ukraine will not be invited to NATO at the next summit.



He said this in a conversation with pranksters Vovan and Lexus. I thought I was talking to Poroshenko. And he explained the refusal as follows: “America will not… pic.twitter.com/U86MxtwPgY