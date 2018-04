Kako će Rusija reagirati dođe li do američkih napada u Siriji?

Unatoč tome što napetost na Bliskom istoku i dalje raste, analitičari vjeruju da su izgledi za vojnu akciju u Siriji s prvobitnih 98 posto pali na 50 posto. Nakon oštre reakcije ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je zaprijetio da će odgovoriti na bilo kakav napad na Siriju, početna ratna euforija Donalda Trumpa splasnula je, a strah od mogućeg frontalnog sukoba s Rusijom podijelio je Bijelu kuću.

Protiv akcije stao je američki ministar obrane general James Mattis, koji je priznao da SAD nema dokaze da je sirijska vojska koristila kemijsko oružje, zbog kojeg je Trump zaprijetio vojnom intervencijom protiv Sirije.

Također, na sastanku s predsjednikom Trumpom, Mattis ga je upozorio da ne donosi brzoplete odluke koje bi mogle dovesti do rata širih razmjera između SAD-a s jedne i Rusije i Irana s druge strane, inzistirajući da prije bilo kakve odluke o vojnoj intervenciji SAD mora imati ozbiljne i vjerodostojne dokaze tko je koristio kemijsko oružje u Siriji.

Trumpov jastreb Bolton

Na drugu stranu, uz predsjednika Trumpa, stao je tvrdolinijaš i zagovornik rata John Robert Bolton, koji savjetuje Trumpa da krene u rat bez obzira na bilo kakve dokaze o korištenju kemijslog oružja jer je to jedina prilika SAD-u da porazi rusku koaliciju u Siriji. John Robert Bolton nedavno je postao Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost što je dalo naslutiti još agresivniju američku politiku.

Bolton je stari poznanik u krugovima američke vlade: karijeru je još počeo pod Reaganom i Bushem starijim. Bolton je možda jedan od posljednjih u Washingtonu koji je još gorljivi zagovornik rata s Irakom koji je doveo do svrgavanja Sadama Huseina.

U međuvremenu ne samo da je cijeli niz članova vlade Busha mlađeg izrazilo žaljenje što su se upustili u taj sukob, nego je to dosad bilo i mišljenje američkog predsjednika Trumpa. Zapravo, Bolton je posve osobno uvelike odgovoran za taj rat: od 2001. do 2005. bio je Bushov pomoćnik ministra za „nadzor naoružanja i međunarodnu sigurnost” i upravo njega optužuju da je manipulirao podacima i tvrdio da postoji iračko oružje za masovno uništavanje. Ono nikad nije pronađeno, ali je to bio povod za rat koji je buknuo 2003.

Bijela kuća je broj potencijalnih meta s 22 smanjila na osam. Među metama koje se sada razmatraju su i dva sirijska aerodroma, istražni centar i skladište kemijskog oružja.

Lider britanskih laburista Jeremy Corbyn oštro je kritizirao britansku premijerku Theresu May što je stala uz američkog predsjednika Donalda Trumpa optuživši je da čeka Trumpove instrukcije da britanske vojnike pošalje u rat.

Istražitelji stigli u Damask

Iako ruska vojna doktrina nalaže da Rusija upotrijebi nuklearno oružje samo bude li napadnuta nuklearnim oružjem, ruski vojni vrh smatra da je trenutačnom situacijom u Siriji ugrožena i Rusija pa bi ta zemlja, bez obzira na cijenu, mogla odgovoriti i nuklearnim oružjem.

Visoki izvori iz ruskog ministarstva obrane kazali su za Večernji list da Rusija trenutačno, dođe li do američkih napada, neće braniti Assada, vojnu bazu u Tartusu niti ugled Rusije, nego opstojnost, integritet i suverenitet Rusije. Naš izvor smatra da Rusija ne smije popuštati jer bi to potaknulo apetit SAD-u i Zapadu koji se ne bi zaustavili na Siriji već bi, ako to Rusija popusti, sljedeća meta bio Krim i njegov povratak Ukrajini.

U međuvremenu, istražitelji za kemijsko oružje stigli su u glavni sirijski grad Damask gdje će istraživati navode o korištenju kemijskog naoružanja u Dumi. U isto vrijeme, Rusi tvrde da su istražili cijelo spomenuto područje i nisu našli tragove korištenja kemijskog oružja u Dumi. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov kazao je da Rusija ima čvrste dokaze da je jedna zapadna zemlja lažirala i inscenirala korištenje kemijskog oružja u Dumi.