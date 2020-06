Rusija je spremna na zajedničko rješavanje globalnih problema

Posljednja tri desetljeća 12. lipnja Ruska Federacija slavi svoj glavni praznik - Dan Rusije. Nova ruska država nastala nakon raspada SSSR-a, i za ovo vrijeme dokazali smo da možemo napraviti radikalna poboljšanja u našoj zemlji. U domaćoj politici prevladali smo devastaciju i siromaštvo 1990-ih, postigli vidljive uspjehe u gospodarskom razvoju, a u vanjskoj smo politici zauzeli dostojno mjesto u međunarodnoj areni, ponovno postajući globalna sila. Sve što smo postigli, učinili smo bez vanjske pomoći, a ponekad i usprkos vanjskom pritisku.

Uzimajući u obzir mnogobrojne faktore, moramo se složiti da Rusija nema drugog izbora nego da igra posebnu ulogu u svjetskim poslovima. Od formiranja moderne ruske države do danas svijet se promijenio do neprepoznatljivosti. Bipolarni poredak je nestao, a vidimo da i nerealizirani unipolarni postaje stvar prošlosti. Formira se novi, pravedniji i demokratskiji svjetski poredak, u kojem će biti nekoliko moćnih središta gospodarskog rasta i financijske moći s odgovarajućim političkim utjecajem. Vidimo taj proces u Azijsko-pacifičkoj regiji, Latinskoj Americi, Africi. Zapadna hegemonija u svijetu prvi put u posljednjih 500 godina ustupa mjesto širokoj kulturnoj i civilizacijskoj raznolikosti. Današnji svijet postao je više nego ikad međusobno ovisan i povezan. Pandemija koronavirusa to je jasno istaknula. U uvjetima slobodnog kretanja ljudi, kapitala, usluga i robe širom planeta, prijetnje poput terorizma, trgovine drogom, organiziranog kriminala i epidemija također se slobodno kreću. Sve se više osjećaju posljedice klimatskih promjena. Postaje očito da su u takvim uvjetima potrebni kolektivni i konstruktivni pristupi izgradnji međunarodnih odnosa.

Nitko se ne može ograditi bodljikavom žicom od nemilosrdnih prekograničnih prijetnji. Aktualniji nego ikada su naši pozivi da se ujedinimo, stavimo na stranu sistemske razlike i sudjelujemo u zajedničkom profesionalnom radu u ime osiguranja mirne, prosperitetne budućnosti svih naroda.. Prije svega, treba se skoncentrirati na humanitarnim aspektima razvoja čovječanstva. Kolosalna šteta koju je pretrpjelo stanovništvo niza država uzrokovana je jednostranim sankcijama, koje su usvojene mimo Vijeća sigurnosti UN-a. Riječ je ponajprije o Iranu, Siriji, Sj. Koreji, Venezueli. Čak i sada, kada su iznimno potrebni oprema, lijekovi i zaštitna sredstva za borbu protiv pandemije, one to ne mogu dobiti. Povodom toga, ruski predsjednik Vladimir Putin na posljednjem samitu G20 predložio je stvaranje "zelenih koridora" koji bi bili oslobođeni trgovinskih ratova i sankcija, kako bi se stanovništvo moglo slobodno snabdijevati svim potrebnim za zaštitu od koronavirusa i borbe protiv pandemije.

Došlo je vrijeme za temeljit dijalog o svim hitnim pitanjima. Ove godine slavimo 75. obljetnicu pobjede u II. svjetskom ratu. Od 1941. do 1945. Sovjetski Savez i njegovi saveznici u anti-hitlerovskoj koaliciji uspjeli su se uzdići iznad razlika i neslaganja i udružiti snage radi poraza zajedničkog neprijatelja. U suštini, zadatak je sada isti. Uzimajući u obzir ulogu koja je dodijeljena "petorki" stalnih članova Vijeća sigurnosti UN-a, ruski predsjednik Vladimir Putin početkom godine podnio je inicijativu za održavanje samita šefova država i vlada ovih država, kako bi se razmotrio cijeli kompleks izazova koje zahtijevaju rješavanje na najvišoj razini. Prije svega, riječ je o osiguranju suverene jednakosti država, ne miješanju u njihove unutarnje stvari, neophodnosti mirnog rješavanja sukoba i sporova.

Svi čelnici ostalih zemalja "petorke" podržali su ovu inicijativu. Sada čekamo da situacija dopusti praktičnu organizaciju takvog sastanka. Došlo je vrijeme da zajednički rješavamo globalne probleme bez geopolitike, bez sebičnih težnji i pokušaja izvlačenja političkih koristi, bez utjecaja trenutnih okolnosti, bez nametanja nečijeg mišljenja kao jedine istine. Od toga će u konačnici ovisiti naša zajednička budućnost i budućnost naše djece. Rusija je spremna za takav rad.