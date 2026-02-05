Tri djevojke umirale u mukama na rođendanskom putovanju, roditelji digli tužbu: 'Zaradu su stavili na prvo mjesto'

Ono što je trebalo biti radosno rođendansko putovanje u tropski raj pretvorilo se u nezamislivu tragediju za obitelji triju mladih žena iz Massachusettsa. Wafae El-Arar (26), Kaoutar Naqqad (23) i Imane Mallah (24) pronađene su mrtve 22. veljače 2025. godine u svom apartmanu u resortu Royal Kahal Beach u Belizeu, samo dva dana nakon dolaska. Prijateljice su stigle proslaviti rođendan jedne od njih, no odmor iz snova prekinuo je tihi ubojica. Hotelsko osoblje otkrilo je njihova beživotna tijela nakon što se nisu odjavile na vrijeme, a prvotne sumnje lokalnih vlasti o mogućem predoziranju drogom brzo su odbačene. Detaljna istraga i toksikološki nalazi potvrdili su užasavajuću istinu, smrt je nastupila zbog trovanja ugljičnim monoksidom.

Prema navodima iz tužbe, koju su obitelji podnijele saveznom sudu u Massachusettsu, djevojke su umrle u mukama, svjesne da se guše. Vjeruje se da je smrtonosni plin počeo curiti u njihov apartman "Bird of Paradise" u noći 20. veljače, nakon što su se vratile s plaže i uključile tuš. Time se aktivirao plinski bojler koji je, kako se tvrdi, bio neispravno instaliran i počeo ispuštati visoke koncentracije ugljičnog monoksida izravno u prostoriju. Budući da je plin bez boje i mirisa, a apartman nije imao ispravan detektor, mlade žene nisu bile svjesne opasnosti sve dok nije bilo prekasno. Autopsija je pokazala da su sve tri umrle od akutnog plućnog edema uzrokovanog trovanjem, s razinom karboksihemoglobina u krvi višom od 60 posto, što je daleko iznad smrtonosne granice.

Obitelji sada traže pravdu i odštetu od sto milijuna dolara, a na popisu tuženih našla se cijela mreža odgovornih, od kanadskih vlasnika resorta, preko lokalnih izvođača radova, pa sve do američkog proizvođača bojlera Navien i globalnog turističkog diva Expedia, preko kojeg su djevojke rezervirale smještaj. Odvjetnici obitelji tvrde da se ne radi o nesretnom slučaju, već o predvidivom ishodu niza odluka kojima je profit stavljen ispred sigurnosti gostiju. "Ovo nije bila neizbježna nesreća. Ovo je bio predvidiv rezultat odluka koje su sigurnost stavile na zadnje mjesto, a zaradu na prvo. Naš pravni sustav postoji kako bi pozvao odgovorne na red", izjavio je Thomas Scolaro, jedan od odvjetnika.

U tužbi se navodi "katastrofalan neuspjeh sigurnosnih sustava", uključujući činjenicu da resort nije istražio ranije pritužbe drugih gostiju koji su prijavljivali simptome trovanja ugljičnim monoksidom. Štoviše, neki od tih gostiju svoja su upozorenja navodno ostavili upravo u recenzijama na stranici Expedia. Resort je, suočen s lošim kritikama, čak u jednom trenutku objavio da je "sretan što može objaviti da smo instalirali detektore ugljičnog monoksida u sve naše sobe", no istraga nakon smrti djevojaka pokazala je da u njihovom apartmanu nije bilo ispravnog detektora. Nakon tragedije, sporni plinski bojleri zamijenjeni su električnima, što obitelji smatraju zakašnjelim priznanjem krivnje.

Detalji iz tužbe otkrivaju šokantne optužbe o nemaru tijekom izgradnje resorta. Navodi se kako su ulagači, zbog financijskih poteškoća i "tankog budžeta", otpustili uglednog i certificiranog lokalnog izvođača koji je trebao ugraditi bojlere. Umjesto njega, posao su povjerili "nekvalificiranim majstorima" kako bi uštedjeli. Ti radnici, bez adekvatne obuke, nisu ugradili ključan dio, takozvani komplet za pretvorbu plina, bez kojeg bojleri ispuštaju smrtonosni ugljični monoksid. Proizvođač bojlera Navien također se tereti za neadekvatne upute i dizajn proizvoda koji nije uključivao sigurnosni senzor ili automatsko isključivanje u slučaju opasnosti.

"Vjerovali smo da mjesta i tvrtke koje pozivaju obitelji da odsjednu kod njih brinu o sigurnosti jednako kao što brinu o profitu. Sada znamo da je to povjerenje bilo iznevjereno", poručile su obitelji u zajedničkoj izjavi. Opisale su svoje kćeri kao "vibrante, promišljene mlade žene čiji su životi tek počinjali i čiji se izostanak osjeća svaki dan". Kaoutar je bila savjetnica za mlade i nadala se postati policajka, Wafae je radila u istraživačkom odjelu bolnice Massachusetts General, a Imane je studirala za medicinsku sestru. Njihovi snovi i budućnost tragično su prekinuti, a obitelji poručuju da ovom tužbom traže odgovornost, ne samo za svoje kćeri, već i kako bi spriječili da se ovakva tragedija ikada više ponovi.