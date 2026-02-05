Naši Portali
PROSLAVA BLAGDANA ZAŠTITNIKA

FOTO Daleko od zidina, ali s Gradom u srcu: Festa svetog Vlaha u New Yorku

Foto: Luko Šimleša
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
05.02.2026.
u 12:18

Središnji dio večeri pripao je ovogodišnjim festanjulima, gosparima Danny Ilich i Pavo Paul Šain, koji su, kako je to običaj, preuzeli ulogu počasnih domaćina Feste.

I dok su se u Gradu puštale bijele golubice, dubrovačka zajednica u New Yorku okupila se u restoranu “Dubrovnik” kako bi dostojanstveno i uz pjesmu proslavila blagdan svoga zaštitnika. Uz miris dubrovačkih delicija i zvukove domaće pjesme, barjak sv. Vlaha vijorio se s ponosom kao i na Stradunu.

Daleko od zidina, ali s Gradom u srcu, dubrovački iseljenici i njihovi prijatelji proslavili su ovog utorka 3. veljače Festu svetoga Vlaha u predgrađu New Yorka – New Rochelle. Domaćin ovogodišnjeg okupljanja bio je ponovo restoran “Dubrovnik”, vlasnika Željka Tomića, dok se za besprijekornu organizaciju i toplu dobrodošlicu pobrinuo menadžer Matija Zarak, piše Croatiansonline.

Festanjuli podsjetili na važnost tradicije i vjere

Danny Ilich, vidno emotivan, u svom se obraćanju prisjetio teških životnih putova koji su mnoge Dubrovčane odveli preko oceana, ali i neraskidive veze s rodnim krajem. Posebno je istaknuo kako se duh Dubrovnika ne mjeri kilometrima, već zajedništvom koje se osjeti svakog 3. veljače. “U Americi je sve u znaku novca, ali u Hrvatskoj sam naučio važnost društvenog života i obitelji. Ovdje smo danas jedna obitelj, okupljena pod istim zagovorom našeg Parca”, poručio je Ilich.

Pavo Paul Šain, sin dugogodišnjeg člana Kluba Dubrovnik u New Yorku Iva Šaina, fokusirao se na simboliku svetoga Vlaha kao izvora nade i otpornosti. Prisjetio se opsade Dubrovnika 1991. godine, istaknuvši kako je vjera u Parca bila jedino “oružje” koje je narodu davalo snagu u najtežim trenucima. “Sveti Vlaho za mene više nije samo čuvar grada; on je simbol jedinstva i snage koju pronađemo kada uistinu vjerujemo”, kazao je Šain.

Dubrovačke delicije i glazbeni obol obitelji Jusić

Kulinarski tim restorana “Dubrovnik” pobrinuo se da se uzvanici osjećaju kao na večeri od Feste u Gradu. Poslužene su tradicionalne delicije pripremljene na dubrovački način, uz izvrsna domaća vina kuće Tomić. Za dobru atmosferu i pjesmu bili su zaduženi Duo Vukan i Srđan (Srđan Gjivoje i Vukan Stanišić), a poseban trenutak večeri bio je nastup Eme Jusić, unuke maestra Đela Jusića, koja je svojom izvedbom donijela dašak dubrovačke glazbene baštine u New York.

Humanitarni duh i Lupino za kraj

Proslava, kojoj je nazočilo pedesetak uzvanika, završila je tradicionalnom humanitarnom lutrijom. Bogate nagrade uključivale su odabrana vina, likere i domaće suhomesnate proizvode, dok je glavna nagrada bila slika renomiranog hrvatskog umjetnika Lupina.

Ova njujorška Festa još je jednom potvrdila staru izreku – gdje god je jedan Dubrovčanin, tu je i sveti Vlaho. Čestitke organizatorima i, kako se u Gradu kaže: Živio sveti Vlaho!

