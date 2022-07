Rusija izvukla desantni brod: Potopili ga nakon napada Ukrajinaca krajem ožujka

Rusija je kazala da je izvukla veliki desantni brod koji je njegova posada potopila nakon što ga je oštetio ukrajinski projektil u luci u Berdjansku 24. ožujka.

Vladimir Rogov, dužnosnik kojega je Rusija imenovala za južnu Ukrajinu, u objavi na Telegramu napisao je da su balističke rakete Točka-U pogodile luku pod ruskom kontrolom. Posada je potopila brod "kako bi spriječila moguću detonaciju streljiva koja se nalazila na brodu, zbog požara", kazao je.

Ukrajina je tada objavila da je pogodila desantni brod, a današnjom objavom Rusija je to tek sada potvrdila. Izvješća iz Rusije nisu navela detalje o šteti na brodu, no dužnosnik je kazao da će biti prevezen u Kerč na Krimu. Crnomorski poluotok Rusija je pripojila 2014.

U izvješću ukrajinske vojske o udaru projektila 24. ožujka piše da se brod zvao Orsk, no brod koji je Rusija izvukla zove se Saratov. Orsk je također jedan od šest desantnih brodova ruske crnomorske flote.

Web stranica flote kchf.ru potvrdila je da je Saratov oštećen i potopljen u luci 24. ožujka, no ne spominje ukrajinski napad projektilom.

Brod je "oštećen zbog požara i eksplozija koje su njime potaknute", stoji, što se protivi verziji događaja koju je naveo Rogov. "Trup broda je oštećen te je brod potopljen u sidrištu", piše na web stranici flote.

Brod Saratov, star 56 godina, postao je dijelom sovjetske mornarice 1964. Može nositi do 20 tenkova, ili 45 oklopnih vozila za prijevoz vojnog osoblja ili 50 kamiona, kao i do 400 marinaca, a brod je dug 113 metara te ima nosivost do 1500 tona.