Trump otkrio zašto je donio odluku da se ne sastane s Putinom: 'Odbili su'

Planirani sastanak između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je trebao biti održan u Budimpešti, odgođen je zbog nesuglasica oko uvjeta za prekid rata u Ukrajini, potvrdili su izvori iz Bijele kuće. Trump je u utorak izjavio da ne želi imati 'uzaludan sastanak', ističući da Moskva odbija prijedlog o zamrzavanju sukoba na trenutnoj liniji fronta. Objašnjavajući zašto je došlo do tako naglog zaokreta, Trump je sugerirao da su pripremni razgovori pokazali da je jaz između dviju zemalja prevelik da bi samit čelnika bio produktivan. "Ne želim imati uzaludan sastanak. Ne želim gubiti vrijeme - pa ćemo vidjeti što će se dogoditi", kazao je. Dužnosnik Bijele kuće rekao je u utorak za The Independent da nema planova za predsjednički summit u "neposrednoj budućnosti".

Prošlotjedni telefonski razgovor između Trumpa i Putina, koji je trebao postaviti temelje za summit, pokazao je duboke razlike u stajalištima. Dok Trump i zapadni saveznici zagovaraju zamrzavanje trenutne linije fronta kao početak mirovnih pregovora, Rusija inzistira na potpunom povlačenju ukrajinskih trupa iz istočnih regija Donbasa i demilitarizaciji Ukrajine. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Moskva zainteresirana samo za "dugoročni, održivi mir", nazivajući zamrzavanje fronta privremenim rješenjem koje ne rješava "korijenske uzroke sukoba". Napeti razgovori s Ukrajinom Situacija se dodatno zakomplicirala nakon sastanka Trumpa s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući. Prema izvorima, razgovor je bio napet, s nesuglasicama oko teritorijalnih ustupaka. Trump je navodno pritisnuo Zelenskog da razmotri predaju dijelova Donjecka i Luganska Rusiji, što je Kijev odlučno odbio, upozoravajući da bi to moglo Rusiji poslužiti kao odskočna daska za buduće napade. Zelenski je istaknuo da bi isporuka američkih raketa dugog dometa Tomahawk Ukrajini bila ključna za prisiljavanje Rusije na ozbiljne pregovore, no Trump je odbio taj zahtjev, navodeći prioritete američke obrane, piše BBC.

Pripremni sastanak između američkog državnog tajnika Marca Rubija i Sergeja Lavrova, koji je trebao biti održan ove sedmice, otkazan je nakon "produktivnog" telefonskog razgovora, prema Bijeloj kući. Visoki europski diplomat, govoreći za Reuters, sugerirao je da su "Rusi tražili previše", što je dovelo do spoznaje da summit u Budimpešti ne bi donio napredak.

Kremlj je ostao čvrst u svom stavu. Glasnogovornik Dmitrij Peskov ponovio je da Rusija odbija zamrzavanje sukoba bez rješavanja svojih maksimalističkih zahtjeva, uključujući priznavanje suvereniteta nad Donbasom. S druge strane, Zelenski i europski čelnici u zajedničkoj izjavi naglasili su da svi mirovni razgovori moraju početi zamrzavanjem linije fronta, optužujući Rusiju da "nije ozbiljna" u vezi s mirom.

Otkazivanje summita dolazi nakon neuspješnog sastanka Trumpa i Putina na Aljasci u kolovozu, koji nije donio konkretne rezultate. Analitičari upozoravaju da bi odgađanje pregovora moglo dodatno produbiti jaz između strana, dok se sukob u Ukrajini nastavlja bez jasnog diplomatskog rješenja. Zelenski je naglasio da će Ukrajina nastaviti tražiti vojnu podršku Zapada, posebno u svjetlu potencijalne isporuke raketa dugog dometa, koje vidi kao ključne za jačanje pregovaračke pozicije Kijeva.

Zapadni dužnosnik je za The Telegraph rekao: "Vidim to kao pozitivan razvoj događaja. Rusija je jasno dala do znanja da se njihov stav nije promijenio, pa zašto sastanak?". Tijekom razgovora, Putin je inzistirao na predaji cijelog Donbasa, regija koju Moskva nije u potpunosti okupirala od 2014. u zamjenu za odustajanje od pretenzija na neokupirane dijelove Zaporižja i Hersona. Trump je taj prijedlog prenio Zelenskom tijekom teškog sastanka u Bijeloj kući u petak, ali je ukrajinski predsjednik odbacio to kao 'crvenu liniju'.

U odgovoru na rusko odugovlačenje, britanski premijer Keir Starmer sazvao je sastanak 30 članica Koalicije voljnih u Londonu u petak, na kojem će Zelenski osobno prisustvovati. Na dnevnom redu je mirovni plan od 12 točaka, doznao je The Telegraph od visokih izvora. Plan, koji je osmislio britanski savjetnik za nacionalnu sigurnost Jonathan Powell, inspiriran je Trumpovim mirovnim sporazumom za Gazu. 'Igra se na američki ego', kažu izvori. Plan za Ukrajinu uključuje točke poput povratka djece koju je otela Rusija , puta prema članstvu u Europskoj uniji i obnove ratom razorene zemlje.

Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a, predstavit će plan Trumpu u srijedu. Iz Moskve stižu signali odugovlačenja. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u utorak: "Ni predsjednik Trump ni predsjednik Putin nisu dali točne datume" Rusija nastavlja napade na ukrajinske civile, uključujući i današnji noćni raketni udar na Kijev.