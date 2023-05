Gori rusko skladište goriva kod Krima; Nova runda napada na Kijev: 'Uništili smo njihove dronove'

Ukrajina je formirala osam novih brigada koje će sudjelovati u budućoj protuofenzivi. Ukrajinsko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je "potpuno formiralo" početne brigade koje se sastoje od do 40.000 vojnika, ali trebat će im dodatna obuka prije nego što budu spremni za borbu.

Video: Ukrajinski grad Pavlohrad dva puta pogođen ruskim projektilima

Tijek događaja:

7:31 - Rusija je pokrenula treću noćnu rundu napada na Kijev u šest dana, rekle su gradske vlasti rano u srijedu, ali sustavi protuzračne obrane uništili su sve njezine bespilotne letjelice, bez izravnih izvješća o žrtvama ili razaranju. Sirene za zračnu uzbunu bile su na snazi nekoliko sati u Kijevu, okolnoj regiji i većem dijelu istočne Ukrajine.

"Svi neprijateljski ciljevi identificirani su i oboreni u zračnom prostoru oko glavnog grada", objavila je vojna uprava Kijeva u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, navodeći prve detalje.

Rusija je u napadima koristila dronove Shahed iranske proizvodnje, dodaje se. Nije bilo odmah poznato koliko je dronova oboreno.

7:08 - Skladište goriva u blizini ključnog mosta u ruskoj jugozapadnoj regiji Krasnodaru gorjelo je u ranim jutarnjim satima u srijedu, rekao je regionalni guverner, ali nije bilo prvih izvješća o žrtvama, prenosi Reuters. Plamen i crni dim nadvijali su se iznad nečega što je izgledalo kao veliki spremnici ukrašeni crvenim upozorenjima "Zapaljivo" u videozapisima objavljenim na ruskim društvenim mrežama, iako Reuters nije mogao neovisno provjeriti ni izvješća o požaru ni videozapise.

An oil depot is on fire in the #Krasnodar Territory, #Russia



It is reported that the drone flew into a tanker with oil products in the port of Taman. This is another place where the Black Sea Fleet refueled.



The local governor said the fire was given the highest level…