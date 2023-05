VIDEO Evo kako Rusi 'discipliniraju' mlade koji misle svojom glavom

Kakav se propagandni i ideološki rat vodi u pozadini onog pravog na bojišnici, pokazao je i video koji je objavio Anton Geraščenko, bliski suradnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Neke su snimke podsjetile na Sjevernu Koreju. Prvo mladić s poluotoka Krima ruskoj novinarki odgovara da se boji ukrajinske protuofenzive. - Ne, mi smo za Ukrajinu! - dobacio je. No, uskoro se pojavio novi video u kojem se taj isti mladić – skrušeno ispričava.

A video appeared recently where a young Crimean said he was for Ukraine.



Very soon it was followed up by a video of that young man apologizing "to the country and to the president of Russian Federation."



And war criminal Lvova-Belova says Russia doesn't use children for… pic.twitter.com/DH66caiSEu