Procurio nevjerojatan američki plan za Ukrajinu: 'U roku odmah se to mora utvrditi ili krećemo dalje...'

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u petak ako nije izvedivo zaustaviti sukob u Ukrajini, da bi Sjedinjene Države trebale prekinuti svoje napore i usmjeriti se na druge prioritete. Naglasio je potrebu za brzom odlukom, u roku od nekoliko dana, o tome je li okončanje rata realno, piše CNN. "Ako nije moguće okončati rat u Ukrajini, moramo krenuti dalje", rekao je novinarima prije odlaska iz Pariza. "Moramo vrlo brzo, u roku od nekoliko dana, utvrditi je li to izvedivo."

Ove izjave uslijedile su nakon sastanaka Rubija i posebnog izaslanika Stevea Witkoffa s europskim i ukrajinskim partnerima u sklopu nastojanja administracije predsjednika Donalda Trumpa da se okonča sukob u Ukrajini. Rubio je također komunicirao s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, predstavivši mu isti prijedlog.

Kazao je da su on i Witkoff doputovali u Pariz kako bi raspravljali o konkretnijim koracima potrebnima za prekid sukoba i procijenili je li to uopće ostvarivo. "Ako to nije moguće, ako smo toliko udaljeni da se to neće dogoditi, mislim da je predsjednik na točki gdje će reći da smo završili", izjavio je Rubio.

Pokaže li se da su stajališta previše udaljena za postizanje dogovora, Rubio smatra da bi predsjednik mogao odlučiti prekinuti daljnje napore. Istaknuo je da sukob nije započela Amerika te da, unatoč podršci Ukrajini tijekom posljednje tri godine, to nije američki rat. "To nije naš rat. Mi ga nismo započeli. Sjedinjene Države pomažu Ukrajini posljednje tri godine i želimo da se rat završi, ali to nije naš rat", dodao je. Također je kazao da je predsjednik Trump posvetio 87 dana intenzivnim naporima na najvišoj razini kako bi se rat okončao, ali da je sada ključno utvrditi je li to izvedivo, zbog čega su u kontaktu s obje strane.

