'Živio je kao car, a umro kao kralj. Svima je pomagao, jednom mi je dao paket od 50 kg hrane'

Brojni građani došli su se danas oprostiti od Milana Bandića koji je nakon iznenadne smrti sahranjen na Mirogoju.

– Pamtit ću ga po puno toga, nema stvari i ničega što nije napravio za nas kao zagrebačke mažoretkinje. Jednostavno samo riječi hvale – kazala je mažoretkinja Iva Jerković.

Ljudevit Gračanin kaže da je osobno poznavao gradonačelnika.

– Bez obzira što govorili, puno je ostavio iza sebe. Neki govore da je mogao više. Drugi su imali priliku pa nisu ništa napravili. On je za 21 godinu napravio puno toga. Ostat će mi u trajnom sjećanju – kazao je Gračanin, a komentirao je i sahranu.

– Odlična organizacija sprovoda, u dostojanstvu, miru, držanje svih mjera koje su propisane, bez ikakvog incidenta. Sve je prošlo u najboljem redu.

Na pogrebu je bila i Romkinja Snježa koja je imala samo riječi hvale za pokojnog gradonačelnika.

– Bandić je jedna legenda. Živio je kao car, umro je kao kralj. Nije ga mogao nitko pobijediti. Mogu se svi kandidirati, ali je Bog došao po njega i uzeo ga kao anđela. To je božji čovjek, čovjek iz naroda. Neće se takav roditi. On je volio malog čovjeka, za malog čovjeka je bio Bandić. Molim svakog gradonačelnika koji dođe u Zagreb, da radi za hrvatsku djecu jer hrvatska djeca nemaju što jesti. Mi cigani se snađemo. Hrvati su dobri ljudi, uvijek daju, ali hrvatska djeca nemaju što jesti, a majke nemaju kako školovati djecu, a Bandić je svima pomogao. Kad se rodio moj Jura, najmlađi, četvrti mjesec 2004. dijelio je hranu u ciganskom naselju. Dobila sam od njega 50 kila paket. Cigani su se bunili, a Bandić je rekao: 'Ako Snježa ne dobije, neće dobit nitko. Sve vraćam i nosim u drugo naselje'. To je čovjek od naroda. Nek mu je laka crna zemlja, žao mi je, kao da sam brata izgubila. Neka počiva u miru božjem i neka se rodi još jedan takav – kazala je Romkinja koju smo zatekli na sprovodu.