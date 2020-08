Rojs nahvalio Milanovića pa poručio: Održao je najbolji državnički govor nakon Tuđmana

Umirovljeni general Ljubo Ćesić Rojs u N1 studiju uživo je govorio o razgovoru s predsjednikom Milanovićem, o akciji skidanja s "crne liste" SAD-a, proslavi u Kninu, ali i o odnosu s predsjednikom Milanovićem i premijerom Plenkovićem.

Ponovio je kako je 2003. stavljen na tzv. crnu listu terorista, na kojoj su svojedobno bili Castro, Milošević i Gadafi, što je dovelo i do blokade njegove imovine i svih tekućih računa te zabrane putovanja u SAD te u Kanadu i Australiju. Prisjetio se kako o tome nije smio govoriti ni u Saboru.

"Šeks, kao predsjednik kluba, nije mi htio dati da govorim o tome u Saboru, moram priznati, htio sam ga udaviti. Ako sam član HDZ-a, zastupnik, zašto sam stavljen na listu", zapitao se Rojs.

Kada se s 11 umirovljenih ratnih generala našao kod Milanovića, izložio mu je svoj problem.

"Obraćao sam se svima ranije, Kovaču, Pejčinović Burić i ništa. Kad sam razgovarao s tajnim službama SAD-a, oni se čude što sam na listi, kažu to vaša država mora tražiti. Kod Kolinde sam bio dva puta, to je bilo smiješno, rekla je da će Trumpu turiti papirić, neozbiljno, a ja bih za nju poginuo", razočaran je Rojs. Za Milanovića pak kaže: "Već je napravio više nego sve moje vlade u zadnjih 15 godina, moji nisu, a on jest. Pazite, ja ne mogu ništa, ne mogu se baviti politikom, ne mogu otvoriti račun, našao sam odvjetnika u Chicagu, ali tko će ga platiti...“, poručuje Rojs i otkriva da ga financiraju djeca i prijatelji.

Kritizirao je medijsku pozornost koju zbog dolaska u Knin ima potpredsjednik Vlade Boris Milošević.

"Sad je to neki veliki korak, umjesto da se veselimo braniteljima, veselimo se njemu, a svaki dan ih je sve manje", rekao je i obrušio se na SDSS nazvavši je strankom utemeljitelja ratnog zločinca Hadžića.

Vezano uz kritike iz BiH oko odlikovanja generala HVO-a Zlatana Mije Jelića, rekao je da pretjeruju.

"Oni u BiH trebaju nas sve odlikovati što smo branili jer Bihać bi bio Srebrenica", poručio je.

Nakon što je iz studija pratio Milanovićev govor nakon odlikovanja, zaključio je:

"Ovo je nakon Franje Tuđmana prvi državnički govor, sve do sada bili su govori mlakonja". Još je jednom pohvalio Milanovića rekavši da generali ne bi bili oslobođeni da njegova Vlada nije ''odrišila kesu'' i platila odvjetnike, a stranka kojoj on pripada, kako je rekao, tjerala ih je kroz golgotu zbog čega je Ivu Sanadera nazvao veleizdajnikom. Ipak, ne može dalje od HDZ-a.

"Mene gledaju s neba Tuđman i Šušak, ruka bi mi se osušila da zaokružim nešto osim HDZ-a", poručio je i zaključio da Plenković ''nije loš'', ali da ne može sam i da mu treba pomoći.