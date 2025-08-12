Roj meduza zaustavio rad najveće francuske nuklearne elektrane – reaktori ugašeni

Ogroman roj meduza izazvao je izvanredno zatvaranje jedne od najvećih francuskih nuklearnih elektrana, nakon što su životinje blokirale sustave za zahvat morske vode potrebne za hlađenje reaktora uz obalu, piše The Guardian. Nuklearna elektrana Gravelines, smještena na sjeveru Francuske, automatski je isključila tri svoja reaktora u nedjelju navečer, nakon što su filtri na usisnim postajama bili zatrpani velikom količinom meduza. Prema podacima državne energetske tvrtke EDF, riječ je o „masivnoj i nepredvidivoj“ pojavi morskih beskralješnjaka.

Ubrzo nakon toga, ugašen je i četvrti reaktor, što je cijelo postrojenje – koje inače proizvodi dovoljno električne energije za opskrbu oko pet milijuna kućanstava – privremeno izbacilo iz funkcije. Preostala dva reaktora već su bila izvan pogona zbog redovitog ljetnog održavanja. Iz EDF-a poručuju kako incident nije ugrozio sigurnost ni elektrane ni njezinih zaposlenika, a nije bilo ni negativnog utjecaja na okoliš. Također, izvoz električne energije prema Ujedinjenom Kraljevstvu nije bio pogođen.

Gravelines koristi vodu iz kanala koji je povezan sa Sjevernim morem – područjem poznatim po ljetnim najezdama meduza zbog zatopljenja mora. Ove životinje redovito stvaraju izazove za elektrane uz obalu, budući da njihova brojnost i neočekivana prisutnost mogu blokirati usisne sustave potrebne za hlađenje. Kako bi se ublažile takve situacije, znanstvenici sa Sveučilišta u Bristolu razvili su sustav za rano upozorenje koji može predvidjeti nagla i masovna pojavljivanja meduza koja potencijalno remete rad elektrana.

Slični problemi događali su se i ranije. Nuklearna elektrana Torness u Škotskoj, također pod upravom EDF-a, morala je biti zatvorena na tjedan dana 2021. godine zbog začepljenja filtara, deset godina nakon što je slična situacija izazvala isto toliko dug prekid rada.

Najezde meduza kroz godine su prouzročile zatvaranja brojnih elektrana diljem svijeta – od Švedske i Japana do SAD-a i Filipina, gdje je 1999. jedan takav incident izazvao veliki prekid opskrbe električnom energijom. Tada se pogrešno sumnjalo na Y2K grešku ili političku krizu.

Još jedan nedavni slučaj dogodio se u rujnu prošle godine, kada je iznenadni val meduza preplavio sustave za hlađenje najveće termoelektrane na ugljen u istočnoj Kini. Radnici su punih deset dana radili na uklanjanju više od 150 tona meduza kako bi elektrana ponovno mogla funkcionirati.