Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
GEOPOLITIČKA SUVERENOST KLJUČNI IZAZOV EU

Sigurnosna (ne)moć Europe

Autor
Denis Romac
09.08.2025.
u 20:25

Obrana Europe poslije Drugoga svjetskog rata svojevrsnim je outsourcingom prepuštena SAD-u, što postaje i preskupo i neodrživo, a EU nikako da bude u stanju izgraditi vlastite obrambene kapacitete

Prije samo nekoliko mjeseci činilo se da nam nema spasa. Ubrzo nakon što je ponovno stigao u Bijelu kuću, Donald Trump je Europi jasno poručio da mu obrana Starog kontinenta više nije prioritet i da Amerika ima druge sigurnosne brige. Istodobno su sve priče o strateškoj autonomiji i izgradnji europskih obrambenih kapaciteta u Europi pratili podcjenjivanje i kronični manjak samopouzdanja. I onda se u samo nekoliko tjedana ipak nešto počelo mijenjati. Suočena s Trumpovom hirovitošću i nepouzdanošću, Europa je počela dobivati obrise nove obrambene strukture, neovisne o Sjedinjenim Državama i NATO-u. Najprije su francuski predsjednik Emanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer u Londonu potpisali dogovor o jačanju obrambene suradnje, uključujući čak koordinaciju nuklearnih kapaciteta dviju država, što je bilo važno za cijelu Europu. Dok se Europa gotovo svakodnevno suočava s nuklearnim prijetnjama iz Kremlja, Francuzi i Britanci poručuju da "ne postoji ekstremna prijetnja Europi na koju Francuska i Britanija ne bi oštro odgovorile", što znači da Europa i na planu nuklearne obrane neće ostati bez zaštite. To je važna poruka i Amerikancima, koji prvi put od Drugoga svjetskog rata nemaju glavnu riječ kada je riječ o sigurnosti Europe.

Ključne riječi
Američko-europski odnosi Francuska–Velika Britanija–Njemačka NATO Strateška autonomija europska obrana

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još