Sigurnosna (ne)moć Europe

Prije samo nekoliko mjeseci činilo se da nam nema spasa. Ubrzo nakon što je ponovno stigao u Bijelu kuću, Donald Trump je Europi jasno poručio da mu obrana Starog kontinenta više nije prioritet i da Amerika ima druge sigurnosne brige. Istodobno su sve priče o strateškoj autonomiji i izgradnji europskih obrambenih kapaciteta u Europi pratili podcjenjivanje i kronični manjak samopouzdanja. I onda se u samo nekoliko tjedana ipak nešto počelo mijenjati. Suočena s Trumpovom hirovitošću i nepouzdanošću, Europa je počela dobivati obrise nove obrambene strukture, neovisne o Sjedinjenim Državama i NATO-u. Najprije su francuski predsjednik Emanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer u Londonu potpisali dogovor o jačanju obrambene suradnje, uključujući čak koordinaciju nuklearnih kapaciteta dviju država, što je bilo važno za cijelu Europu. Dok se Europa gotovo svakodnevno suočava s nuklearnim prijetnjama iz Kremlja, Francuzi i Britanci poručuju da "ne postoji ekstremna prijetnja Europi na koju Francuska i Britanija ne bi oštro odgovorile", što znači da Europa i na planu nuklearne obrane neće ostati bez zaštite. To je važna poruka i Amerikancima, koji prvi put od Drugoga svjetskog rata nemaju glavnu riječ kada je riječ o sigurnosti Europe.