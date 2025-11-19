Prognostičari najavili snijeg, zimska služba je spremna: 'Imat ćemo dosta posla'

Hrvatske autoceste ušle su u novu zimsku sezonu s punim kapacitetima i aktiviranim službama na terenu. Nakon što je početkom tjedna snijeg zabijelio Liku i Gorski kotar, mehanizacija je već na cestama, a nadležni upozoravaju kako će nadolazeći vikend donijeti još više posla. HAC svake godine potroši između 22 i 25 tisuća tona soli, a zimske zalihe već su osigurane. Samo u skladištu u Rugvici trenutačno se nalazi 1.300 tona, dok je slična količina deponirana i u solani u Ivanjoj Rijeci. Procjena je da za prosječnu zimu na svim dionicama autocesta treba oko 26 tisuća tona soli. Direktor Sektora za održavanje HAC-a, Mario Soldan, potvrđuje da su aktivnosti na cestama već u punom tijeku, javlja Net.hr. 'Početkom tjedna smo već imali snježnih oborina na području Like i Gorskog kotara. Provodili smo aktivnosti, posipanje i čišćenje snijega s kolnika, a kratkoročna prognoza najavljuje za petak i vikend deblji snježni pokrivač u Lici i Gorskom kotaru, a snijeg je moguć i u nizinama. Tako da ćemo sigurno imati dosta posla', rekao je Soldan.

Kako se vremenski uvjeti pogoršavaju, HAC upozorava vozače da povećaju pozornost, posebno na dionicama gdje postoji veća opasnost od naglog stvaranja poledice. Ključnu ulogu u tome imaju prometni znakovi. 'Posebnu pozornost bi skrenuli vozačima da obrate pozornost na znak A11. On predstavlja opasnost i mogućnost iznenadnog nastanka poledice na mostovima, vijaduktima i nadvožnjacima. Postavlja se od 150 do 250 metara ispred nailaska na određeni objekt', navodi.