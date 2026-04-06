Muškarac poginuo tijekom manifestacije pucanja iz topa, sudionici potreseni: 'Bilo je mladih i djece, počeli su vrištati...'

Teška nesreća dogodila se na Uskrsni ponedjeljak poslijepodne u Dvoru Veliki Tabor, na području Općine Desinić, gdje je tijekom tradicionalne manifestacije pucanja iz topa smrtno stradao 55-godišnji muškarac. Prema svjedočanstvima očevidaca, top u više navrata nije opalio, a nakon što je naposljetku ispaljen, prilikom ponovnog punjenja došlo je do iznenadne detonacije. U tom trenutku, kako navode svjedoci, smrtno je stradao muškarac koji je rukovao topom, a prizori na mjestu nesreće bili su iznimno potresni.

Ivica Pilko, predsjednik Kuburaškog društva Gromovnik iz Svete Nedjelje, koji je bio na mjestu tragedije, rekao je za RTL kako je riječ o iznimno teškom događaju za cijelu kuburašku zajednicu, naglasivši da su svi sudionici duboko potreseni. Za stradalog muškarca, kaže, svi imaju samo riječi hvale te ga opisuju kao uzornog čovjeka, susjeda i prijatelja.

"Ja samo mogu reći ono što sam vidio, koliko smo uspjeli vidjeti. Pucalo se dva puta, prošlo je prvo pucanje nakon kojeg ide krug – napuni se kubura i ide se na drugo pucanje. Mi smo došli na poziciju za drugo pucanje". Pilko je dodatno pojasnio kako su osobe koje su punile topove bile smještene ispod ostatka sudionika, na udaljenosti od nekoliko metara, upravo zbog sigurnosnih razloga.

"Kad smo se približili da dođemo drugi put pucati, odjednom se čuo strašan prasak. Ljudi oko dvorca, koji nisu bili blizu topa, vidjeli su što se dogodilo. Bilo je mladih i djece, počeli su vrištati i odmaknuli se". Opisao je i dramatične trenutke koji su uslijedili odmah nakon detonacije. "Ja sam tada digao pogled i vidio da nešto leti po zraku. Nisam bio svjestan što je to dok nisu ljudi koji su bili bliže i koji su dolazili rekli da je stradao čovjek". Dodao je i kako se, prema onome što je vidio, stradali muškarac u tom trenutku našao ispred cijevi topa, dok će točne okolnosti biti utvrđene istragom. Naglasio je kako ovakvu tragediju ne pamti tijekom više od dva desetljeća koliko je član društva te da sličnih događaja nema ni u novijoj povijesti kuburaštva.

Načelnik Općine Desinić Dražen Šurbek izrazio je duboko žaljenje i šok zbog tragedije. "Velika tragedija za naše malo mjesto. Ovakvu tragediju ne pamtimo. Ja sam kao načelnik prvi puta prisustvovao manifestaciji, koja se inače održava već 12 godina. Tradicija kuburaštva prisutna je i u okolici", rekao je za Dnevnik.hr. "U ovim trenucima teško je uopće birati riječi i što reći", dodao je. Prema procjenama načelnika, u trenutku nesreće na manifestaciji se nalazilo između 400 i 500 ljudi. Stradali muškarac bio je iskusan kuburaš te dugogodišnji član lokalne udruge, s više od tri desetljeća iskustva. Top iz kojeg se pucalo bio je u njegovu vlasništvu.