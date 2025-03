Roditelji napadnutih dječaka: 'Naša djeca nisu nikakvi zlostavljači. Pa oni su se i družili u razredu'

Uhićenje 60-godišnjeg Roberta Pauletića, poznatog splitskog enigmatičara i bivšeg političara, podiglo je prašinu nakon incidenta u kojem su, prema policijskoj prijavi, napadnuta dva 12-godišnja dječaka. Pauletić tvrdi da je samo štitio svog sina, koji, kako kaže, već duže vrijeme trpi vršnjačko nasilje u školi. Roditelji dječaka, čije je izjave objavila Slobodna Dalmacija, ističu da njihova djeca nisu zlostavljači te da su se s Pauletićevim sinom družila, uključujući zajedničke igre i rođendane.

Prema roditeljima, jedini zabilježeni sukob dogodio se dan prije incidenta zbog flomastera, kada je Pauletićev sin uništio jaknu jednog dječaka, što je završilo razgovorom kod školske stručne službe. Kažu da nikada prije nije bilo naznaka nasilja među djecom. Incident je, prema njihovim riječima, počeo nakon što je Pauletić pozvao svog sina s igrališta i uperio prst u njihovu djecu.

- Prvo i osnovno želimo da se zna da naša djeca nisu nikakvi zlostavljači niti su ikad njegovog sina na bilo koji način zlostavljali. Pa oni su se i družili u razredu, a taj je dječak čak bio kod nas kad bi se igrali na PlayStationu i bio je prije mjesec dana na rođendanu mog sina, na kartingu gdje je došao sam, bez roditelja – rekli su otac i majka jednog od dječaka.

- Činjenice su činjenice i mi ne želimo da nas se upliće u nešto s čim nemamo veze. Pojma nemam tko je Pauletić, niti me je briga, imam svoj život, svoju obitelj i sad sam doveden u situaciju da mi se dijete boji samo ići u školu – dodao je otac. - Nama je sve ovo nametnuto, uvučeni smo i mi i naša dica, ni krivi ni dužni. Ja sam, nakon što me dijete nazvalo i javilo da je napadnuto, nazvala policiju jer je to jedino što sam mogla napraviti – kazala je majka drugog dječaka. Roditelji napominju da su tek nakon incidenta saznali da je Pauletić podnio prijavu protiv djece za verbalno nasilje, ali tvrde da u školi nema ranijih zabilješki o problemima.

>> FOTOGALERIJA Pogledajte luksuzni Penthouse kojeg prodaje poznati hrvatski par