PRIJE 95 GODINA

Rimski ugovori – potpisao ih je Pavelić u korist Italije te na štetu Hrvata i Dalmacije

Autor
Renata Rašović
13.11.2025.
u 17:39

Pregovori u Rapallu održani su u, za Kraljevinu SHS, nepovoljnome međunarodnom političkom okruženju. Glavni pregovarači na strani Kraljevine SHS bili su premijer M. Vesnić, ministar vanjskih poslova A. Trumbić i ministar financija Kosta Stojanović

Kada su 12. studenoga 1920. u talijanskom gradiću Rapallu potpisan je ugovor između Kraljevine Italije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (SHS), činilo se da će taj dokument donijeti jasnoću i stabilnost na istočnoj obali Jadrana nakon burnih godina Prvoga svjetskog rata. Umjesto toga, Rapallski ugovor postao je sinonim za gubitke, razočaranje i dugotrajne političke tenzije koje su oblikovale nacionalne odnose u regiji tijekom cijelog 20. stoljeća. Ova priča nije samo o potpisivanju jednoga međunarodnog ugovora već i o borbi naroda za samoodređenje, o sudaru interesa velikih sila i o posljedicama koje su promijenile tijek povijesti jadranske regije. Što je tome prethodilo? Kraj Prvoga svjetskog rata 1918. donio je raspad Austro-Ugarske Monarhije, stoljećima vladajuće sile na prostoru srednje Europe i Balkana. Hrvatska, Dalmacija, Istra i Slovensko primorje bile su integralni dijelovi Monarhije pa je njezin kolaps otvorio pitanje kome će pripasti ta područja.

Ključne riječi
Josip Broz Tito partizanski pokret Dalmacija NDH Ante Pavelić rimski ugovori kraljevina SHS Rapalski ugovor Italija

Komentara 16

Avatar Ćuprija - moja partija
Ćuprija - moja partija
18:22 13.11.2025.

Budite dobri pa objavite tko je potpisao ugovore kojima je Boka 1945. prepuštena Crnoj Gori, a istočni Srijem Srbiji. Navedeni teritoriji su bili dio Hrvatske 1918. i kao takvi su ušli u novu državu. Tko je potpisao granicu između Hrvatske i Srbije po kojoj je istočni Srijem zbog srpske većine prepušten Srbiji, a sjeverna Bačka zbog hrvatske većine nije prepuštena Hrvatskoj. Tko je Bosni prepustio teritorije koji su demokratskim putem, odlukom demokratski izabrane skupštine Jugoslavije bili dio Hrvatske 1939.? Tek tako, da malo usporedimo zločestog Pavelića i dobre antifašiste.

Avatar Banana man
Banana man
18:17 13.11.2025.

tko li plaća ovakve laži? ali glavno da ap veli da nema vanjskog miješanja u ove nerede koji ispada da su spontani

Avatar Joannes decimus
Joannes decimus
18:23 13.11.2025.

Zapravo tekst počinje pričom o Rapallu, jer je ovih dana njegova obljetnica. Dočim, u naslovu su uobičajene floskule o tobožnjoj Pavelićevoj "prodaji" Dalmacije.

