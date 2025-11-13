Rimski ugovori – potpisao ih je Pavelić u korist Italije te na štetu Hrvata i Dalmacije

Kada su 12. studenoga 1920. u talijanskom gradiću Rapallu potpisan je ugovor između Kraljevine Italije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (SHS), činilo se da će taj dokument donijeti jasnoću i stabilnost na istočnoj obali Jadrana nakon burnih godina Prvoga svjetskog rata. Umjesto toga, Rapallski ugovor postao je sinonim za gubitke, razočaranje i dugotrajne političke tenzije koje su oblikovale nacionalne odnose u regiji tijekom cijelog 20. stoljeća. Ova priča nije samo o potpisivanju jednoga međunarodnog ugovora već i o borbi naroda za samoodređenje, o sudaru interesa velikih sila i o posljedicama koje su promijenile tijek povijesti jadranske regije. Što je tome prethodilo? Kraj Prvoga svjetskog rata 1918. donio je raspad Austro-Ugarske Monarhije, stoljećima vladajuće sile na prostoru srednje Europe i Balkana. Hrvatska, Dalmacija, Istra i Slovensko primorje bile su integralni dijelovi Monarhije pa je njezin kolaps otvorio pitanje kome će pripasti ta područja.