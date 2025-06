'Rezultati Stanić Grupe 2024. su rekordni, očekujemo rast prihoda na milijardu eura'

Priča koja korijene vuče iz Kreševa u BiH, i to iz vremena kad su povoljnije poslovne regulacije u bivšoj Jugoslaviji otvorile mogućnost pokretanja malog obiteljskog posla, došla je nakon desetljeća rada, transformacije i rasta, uz spretne poslovne reakcije i kvalitetnu viziju, do – ureda u New Yorku. Aktivnosti Stanić Grupe počele su 1993., kad je Svjetlan Stanić, sin Luce i Ante Stanića, osnovao prvu tvrtku. Stanić Grupa u tih je više od 30 godina stekla status jedne od najboljih regionalnih kompanija, a njezina djelatnost sada obuhvaća proizvodnju i distribuciju bezalkoholnih i alkoholnih pića, duhanskih proizvoda i potrošačke elektronike.

Vremeplov uspjeha impresivan je – 1995. Stanić Trading počinje distribuciju na tržištu Republike Hrvatske, a paralelno ugovara ekskluzivnu distribuciju za asortiman proizvoda tvrtki LG Electronics za BiH i Heineken, a 1999. dobiva ekskluzivu Heinekena i za Hrvatsku. Uskoro Grupa stječe distribucijska prava za BiH za sve brendove Heinekena (Karlovačko, Zaječarsko, Laško, Union..), a slijedi partnerstvo s Phillip Morrisom u BiH (2005.), Diageom, osnivanje premium maloprodajnog lanca potrošačke elektronike Technoshop, akvizicija brenda Juicy 2013. i tako sve do 2022., kada Stanić Grupa postaje vlasnik svih brendova Maraske. Od početka 2023. u njezinu su vlasništvu i slovenski brendovi Sola i Zala, a od 2024. Bihaćka pivovara. Svjetlan Stanić, predsjednik Uprave kompanije, dočekao nas je u svom uredu u Ciboninu tornju, izražavajući zadovoljstvo kako zbog svega postignutog u desetljećima rada tako i zbog vrlo svijetlih perspektiva i velikih planova.

Uoči ovog intervjua stigla je vijest o izvanrednom uspjehu vašeg proizvoda PeTe na najvećoj svjetskoj smotri alkoholnih pića, londonskom IWSC-ju. Jeste li očekivali tako velik uspjeh?

- Zlatna medalja na IWSC-ju (međunarodno natjecanje vina i žestokih alkoholnih pića) je Mount Everest među nagradama! Ne mogu reći da nismo očekivali medalju – sve povratne informacije o tom proizvodu, i od stručnjaka i od potrošača, doista su izvanredne, ali takav uspjeh i nas je pozitivno zatekao. Samo godinu dana nakon lansiranja Maraskin PeTe osvojio je Gold Outstanding medalju s čak 99 od mogućih 100 bodova. To je najviša dodijeljena ocjena u kategoriji alternativnih pića. U konkurenciji s proizvodima iz cijelog svijeta PeTe je bio jedini RTD (ready to drink) koji je dosegnuo 99 bodova, čime je proglašen najboljim u kategoriji. Da, oduševljeni smo!

Kakvi su bili rezultati cijele Stanić Grupe u 2024.? Budući da niste izlistani na burzi, u pripremi za ovaj razgovor nismo mogli vidjeti neke pokazatelje...

- Da, nismo na burzi i struktura Stanić Grupe službeno nije burzovna kompanija. Stanić Grupa Split vlasnik je svega, direktno ili indirektno, i ima otprilike 15 zaposlenih i sjedište Uprave grupacije, gdje donosimo odluke o svim kompanijama. Nemamo službeno konsolidirana izvješća, ali imamo izvješća za banke, koja se objavljuju na našim web-stranicama, a trenutačno se završavaju. Rezultati u 2024. bili su rekordni, što se i moglo očekivati uz jačanje pozicije i porast svih naših poslova. U protekloj smo godini ostvarili blizu 600 milijuna eura prihoda, što bi značilo da je promet na oko 700 milijuna eura. To je daleko iznad zacrtanog jer sad već napredujemo prema vrlo ozbiljnim brojevima i vjerujem da ćemo dostići milijardu u idućim godinama. A 2024. bila je najbolja u svemu – u prometu, dobiti, odnosno EBITDA-i. U svakom smo pogledu postigli rezultate, uzimajući u obzir da smo pridodali Solu. U međuvremenu smo kupili i novu članicu obitelji, to je Bihaćka pivovara, koja je dio naše višegodišnje priče s Heinekenom.

Uz spomenuti PeTe, u proizvodnom dijelu proteklih je mjeseci stiglo nekoliko vrijednih priznanja. Početkom svibnja na prestižnom natjecanju London Spirits Competition u konkurenciji svjetskih proizvođača Maraska je ostvarila važan uspjeh s dvije zlatne, srebrnom i dvije brončane medalje u različitim kategorijama jakih alkoholnih pića. Kako je došlo do tog uspjeha i kako ste ga doživjeli?

- Jako smo ponosni na ono što smo odradili u relativno kratkom razdoblju. Kad smo 2022. preuzeli Marasku, najprije smo trebali razumjeti što smo kupili i što imamo, a primarno mislim na proizvode i njihovu kvalitetu. Bili smo pozitivno iznenađeni kvalitetom i potencijalom koji smo u kompaniji prepoznali. Kada se bavite distribucijom, vaša je obveza da stavite proizvod na policu i da već osmišljenu priču vlasnika brenda pokušate što uspješnije ispričati potrošaču. Međutim, kada ste vlasnik brenda/proizvoda, onda je priča u potpunosti drukčija. Upravo to čini je puno zanimljivijom, ali i izazovnijom jer ste kao vlasnik odgovorni za sve, od A do Ž. Kroz analize proizvoda i tržišta, možemo danas zaključiti da Maraskini proizvodi nisu bili pozicionirani u skladu sa svojim potencijalom. To je tvrtka s tradicijom dugom više od 200 godina, a spominje se da je prije čak 500 godina postojao neki oblik proizvodnje onoga što danas nosimo kao nasljeđe. Kad kupite neku kompaniju, pa uđete malo u njezinu povijest i shvatite da je netko to radio još prije 500 godina, to vam daje dodatnu motivaciju da s time idete dalje.

Najavili ste i širenje nasada. I iz toga su se već mogle iščitati veće ambicije?

- Višnjik je duša Maraske. Kad ne bi imala višnjik, bila bi kao i svi drugi. Najlakše je kupiti arome, zamutiti ih na svoj način i dobiti neko piće. Ali Maraska ima nešto drugo – prirodnu maceraciju. Višnja maraška autohtona je vrsta koja je po svom prirodnom sastavu unikatna i kao takva daje najveću kvalitetu našim proizvodima. Upravo ta višnja i jest sinonim Maraske. Podnijeli smo zahtjev državi za još 100 hektara zemljišta.

Imate li u planu nove akvizicije?

- Za ovu godinu planirali smo integraciju svih kupnji koje smo proveli. Trenutačno u ponudi nema ničeg interesantnog, ali aktivno pratimo što se događa i nudi na tržištu. Dakle osim integracije svih proizvodnih kompanija, ove godine planiram uvesti srednjeg sina Kristiana u poslovne aktivnosti grupacije. Amerika nam je velik izazov i mislim da ćemo se tu "potrošiti" do kraja godine, a za iduću već planiramopuno veću priču. Zagrebete li tamo ozbiljnije, već ste višestruko veći nego u Hrvatskoj.

