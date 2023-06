Rezolucija Europskog parlamenta: Mađarska ne može voditi EU

Europski parlament usvojio je rezoluciju u kojoj, zbog sustavnog kršenja vladavine prava u Mađarskoj pod vlašću premijera Viktora Orbána, dovodi u pitanje može li ta zemlja predsjedati Vijećem Europske unije u drugoj polovici 2024. godine. Iako EP ne odlučuje o redoslijedu predsjedanja Vijećem EU, o čemu odlučuju isključivo države članice kroz isto to Vijeće Europske unije, ovakav potez parlamenta mogao bi dovesti do toga da Europski parlament odbija surađivati s Vijećem EU u šest mjeseci koliko njime predsjeda Mađarska.

U tekstu rezolucije, među ostalim, Europski parlament: "…postavlja pitanje kako će Mađarska moći vjerodostojno ispuniti tu zadaću 2024. s obzirom na svoju neusklađenost s pravom EU-a i vrijednostima sadržanima u članku 2. temeljnog ugovora EU-a, kao i s načelom lojalne suradnje; traži od Vijeća da što prije pronađe odgovarajuće rješenje; podsjeća da bi Parlament mogao poduzeti odgovarajuće mjere ako se takvo rješenje ne pronađe".

'Sjetite se utemeljitelja EZ'

Rezoluciju je podržalo 442 zastupnika, 144 je bilo protiv, a 33 suzdržano. Od hrvatskih zastupnika samo su Ladislav Ilčić iz kluba Europskih konzervativaca i reformista te "nesvrstani" Mislav Kolakušić i Ivan Vilibor Sinčić glasali protiv, a svi ostali bili su za.

- Dio kolega želi očito spriječiti Mađarsku da, prema redu koji joj pripada, preuzme predsjedanje, a istovremeno se zaklinju u temeljno načelo EU: jedinstvo u različitosti. To otvara ključno pitanje: koliko ste različitosti vi spremni tolerirati - rekao je Ilčić, europarlamentarac iz redova Hrvatskih suverenista, tijekom rasprave o ovoj rezoluciji. - Znači li da je Mađarska prešla granicu vaše tolerancije, da biste željeli prestati surađivati s Mađarskom ili je možda čak izbaciti iz EU? Nakon toga možda i Poljsku ili koga još? Sjetite se utemeljitelja Europske zajednice. Oni su znali nadići puno veće razlike, tada još vrlo svježe rane Drugog svjetskog rata. Sve su to nadišli da bi postigli suradnju i mir. A vi niste ni do koljena utemeljiteljima EU, koji su usput govoreći bili kršćani, praktični vjernici. Treba nadići ovu uskogrudnost i težiti miru i suradnji - dodao je Ilčić.

SDP-ov europarlamentarac Predrag Matić Fred ne vjeruje baš da će se Mađarskoj moći oduzeti pravo predsjedanja Vijećem EU (po redoslijedu koji je napravljen 2016. i pokriva razdoblje do kraja 2030.), no nema nikakvih dvojbi oko toga da Europski parlament treba dati do znanja što misli o Orbánovoj politici.

- U dijelu aktivnosti kojima se ja bavim, vidim da Mađari apsolutno ne poštuju vladavinu prava. U politici prema Rusiji odskaču od svih drugih zemalja. Od EU uzimaju novac, ali ne i europske, zapadne vrijednosti. To ne žele i neće. I zbog toga podržavam rezoluciju - kaže Matić.

Njemački zeleni europarlamentarac Daniel Freund, jedan od najvećih kritičara Orbána u EP-u i koautor ove rezolucije, kaže da bi Parlament mogao bojkotirati mađarsko predsjedanje Vijećem EU tako što bi uskratio pristup mađarskim ministrima za govornicu EP-a ili čak i privremeno prekinuo zakonodavni rad (Europski parlament i Vijeće EU su dva kozakonodavca u EU). To su, doduše, sve teoretska nagađanja jer mađarsko predsjedanje Vijećem slijedi nakon novih izbora za Europski parlament, pa će o tome kako se postaviti ipak odlučivati sljedeći saziv EP-a. No, Freund brani određeni princip:

- Ako Vijeće pred nas stavi autokrata, koji uzastopno poziva na raspuštanje Europskog parlamenta, onda mi nećemo ulaziti u takve rasprave - kaže njemački zeleni zastupnik.

Orbánova ideja o raspuštanju Europskog parlamenta svodi se na to da nacionalni parlamenti delegiraju zastupnike u EP, a ne da se europarlamentarci biraju izravno na izborima. Orbán polazi od pretpostavke da najveći demokratski legitimitet u EU dolazi od nacionalnih vlada i nacionalnih parlamenata, a ne od nadnacionalnog Europskog parlamenta.

'Žele uništiti Mađarsku'

U redovitom radijskom intervjuu radijskoj postaji Kossuth jučer u Budimpešti, mađarski premijer nije komentirao rezoluciju Europskog palramenta, ali se osvrnuo na nedavne preporuke Europske komisije državama članicama, u kojima se traži ukidanje mjera energetskih državnih poticaja.

- Traže od nas politiku štednje. Bruxelles predlaže da praktički uništimo mađarsko gospodarstvo, narod, obitelji i umirovljenike. To je suprotno onome za što se ja borim već više od 13 godina. Mađarska mora ustati u obranu svog interesa - rekao je Orbán, citiran prema priopćenju njegova ureda.

Najnovija rezolucija Europskog parlamenta ne govori samo o mađarskom predsjedanju Vijećem EU, nego nabraja brojne poteze Orbánove vlade koji su doveli Mađarsku u spor s EU institucijama i u situaciju da joj je zamrznut dio novca iz EU fondova. Među ostalim, EP osuđuje komunikacijske kampanje mađarske vlade protiv Europske unije. Te kampanje dio su Orbánove strategije za preusmjeravanje pozornosti sa sustavne korupcije i nepoštivanja temeljnih europskih vrijednosti, kaže se u rezoluciji. Također se spominju i metode zastrašivanja kojima se koriste pojedinci povezani s krugom premijera, kao što su posjeti tajne policije uredima nekih poduzeća u dijelovima industrije koji se smatraju "strateškima", pa ih vlada želi na sve moguće načine staviti pod svoju kontrolu.

