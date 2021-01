Republikanci – žrtve Donalda Trumpa

U svoje četiri godine mandata američki predsjednik Donald Trump uspio je djelomično promijeniti narav američke vlasti, ali još više od toga Republikansku stranku koja je prešla put od konzervativne do populističke u vrlo kratkom roku. Nakon što je stranka prošlog tjedna imala jedno od najtežih razdoblja u svojoj povijesti, dio njezinih dužnosnika razmišlja o tome da Trumpovu eru stavi iza sebe, no to bi joj se zbog popularnosti još uvijek američkog lidera moglo obiti o glavu.

Hitna promjena

Upad Trumpovih pristaša u Kongres, njegovi zahtjevi od dužnosnika u Georgiji da promijene rezultate izbora te gubitak dvaju senatorskih mjesta na izborima u toj saveznoj državi, a time i većine u Senatu, za Republikansku su stranku prilika za potpuni reset.Trump je tijekom proteklog tjedna izgubio vrlo mnogo političkog kapitala, a brojni mediji i političari koji su ga djelomično podržavali okrenuli su mu leđa. U srijedu su republikanci najprije doznali da potpuno odlaze u oporbu jer su demokrati prvi put nakon 24 godine osvojili senatska mjesta u Georgiji i time osigurali tijesnu većinu u tom tijelu.

Republikancima je dva mjeseca nakon izbora izgledalo da će kontrolirati Senat, koji donosi zakone i potvrđuje ministre, te time moći itekako utjecati na prve dvije godine administracije Joea Bidena. Tog istog dana Trumpovi pristaše nagrnuli su u zgradu Kongresa, prilikom čega je život izgubilo petero osoba, među njima jedan policajac, i to tijekom potvrđivanja Bidena kao novog potpredsjednika. Ovaj napad na demokraciju mogao bi na Republikansku stranku utjecati slično kao i slučaj Watergate, koji je razotkrio korupciju vlasti i stranke prije pola stoljeća, govore promatrači. Zbog toga stranka razmišlja o tome kako se ubuduće odnositi prema predsjedniku.

– Njegovo je ponašanje u posljednjih osam tjedana naštetilo zemlji i bilo je vrlo štetno za stranku. Republikanci moraju odvojiti poruku od glasnika jer ne vjerujem da se glasnik može oporaviti nakon ovoga – rekao je bivši guverner New Jerseyja Chris Christie, jedan od prvih republikanaca koji su Trumpa podržali za predsjednika 2016. godine.

Još u petak republikanska senatorica Lisa Murkowski pozvala je Trumpa da podnese ostavku. Dan poslije Pat Toomey, također senator iz te stranke, rekao je da je Trump “počinio prekršaje vrijedne smjene”. Sve se to događa samo desetak dana prije nego što će izabrani predsjednik Joe Biden doći na vlast. S druge strane, najveća je politička moć koju predsjednik ima i dalje njegova popularnost među biračima, a stranka zna da to mora uzeti u obzir.

– Trump sada ima manje moći, ali još uvijek bi danas vjerojatno pobijedio na unutarstranačkim izborima, pa je pitanje ima li on zaista manje moći – pitao se bivši šef Republikanske stranke Michael Steele te je rekao da ne vjeruje kako će se stranka odmah promijeniti nakon događaja od prošlog tjedna. Njegove birače jednostavno ne zanima, smatra Steele, što će reći neki republikanac u Washingtonu.

U međuvremenu su demokrati odlučili da će vjerojatno već danas podnijeti zahtjev za opozivom Donalda Trumpa u Zastupničkom domu u kojem imaju većinu. Optužuju ga za “poticanje nasilja prema Vladi SAD-a”. Krajem 2019. Zastupnički ga je dom već jednom opozvao, ali ga je Senat oslobodio optužbi te je ostao predsjednik. Ako bi ga Senat ovog puta osudio, za što bi demokratima trebala podrška trećine republikanaca u tom tijelu, a što je malo vjerojatno, Trumpu bi moglo biti zabranjeno da se ubuduće kandidira za predsjednika. U međuvremenu se Republikanska stranka našla u raskoraku. Nakon izbora činilo se da će zadržati Senat, a s obzirom na to da je osvojila niz mjesta u Zastupničkom domu i gotovo poništila većinu demokrata, činilo se da je Demokratska stranka u rasulu, zbog rezultata ispod očekivanja. No, sve se preokrenulo, redom na štetu republikanaca.

Stranci će pomoći to što su se i svi bliski suradnici Trumpa pobunili protiv upada njegovih pristaša u Capitol, uključujući i potpredsjednika Mikea Pencea te lidera stranke u Senatu Mitcha McConnella. No, isto tako odmoći će joj to što je na dugo vremena izgubila adut imidža stranke koja poštuje red i zakon.

Tijekom antirasističkih prosvjeda prošlog ljeta, nakon policijskog ubojstva Afroamerikanca Georgea Floyda, diljem Amerike nasilnici su demonstracije iskoristili za nemire. Najmanje je 19 ljudi umrlo tijekom demonstracija, neki od njih su upucani kada su navodni prosvjednici krenuli u pljačke, a šteta se procjenjuje na oko dvije milijarde dolara. Uhićeno je više od 14 tisuća ljudi, mnogi su odmah pušteni. Republikanska stranka bila je ta koja je prosvjedovala i upozoravala na primjere nasilja u velikim gradovima koje dopuštaju demokratske vlasti. No, nakon upada republikanskih prosvjednika u Capitol, imidž stranke reda i zakona bit će upitan.

Fenomen političke korektnosti

Konzervativni politički komentator Ben Shapiro rekao je da su tijekom izbora konzervativci stalno isticali da će prosvjedi i nasilje izbiti samo ako Biden izgubi izbore te da će ih započeti ljevica, no da su mnogi konzervativci bili šokirani vidjevši da i desnica može krenuti tim putem.S druge strane, primjeri cenzure na društvenim mrežama, poput trajne suspenzije Trumpa na Twitteru ili otežavanje konzervativnoj mreži Parler da posluje, zbližit će međusobno posvađane republikance u budućnosti.

Isto tako će se birači nastaviti približavati stranci zbog rastućeg utjecaja socijalista, ali i fenomena “političke korektnosti” i sveprisutne osjetljivosti na internetu koja je svojstvena tamošnjoj ljevici. U ovom trenutku čini se da su si dvije stranke međusobno najveći protivnici, ali i – saveznici.