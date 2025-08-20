Rent-a-car se boji viših troškova zbog elektroničke naplate cestarina

Novi prijedlog Zakona o naplati cestarine zabrinuo je vlasnike rent-a-car tvrtki i leasing kompanija jer tvrde da im donosi veće financijske troškove i dodatnu komplikaciju poslovanja. Do sada su korisnici unajmljenih automobila na naplatnim kućicama plaćali cestarinu, no sada se prelazi na elektronsku naplatu cestarine prema stvarnom korištenju autoceste. U novom modelu naplate, koji još nije zakonski usvojen, svi će biti obvezni uključiti se u elektronički sustav naplate cestarine (ESNC). Za vlasnike rent-a-cara to znači kompliciraniju registraciju korisnika i strah od plaćanja kazni umjesto nesavjesnih vozača, za koje Daniel Drenski, regionalni direktor u Enterprise Rent-a-car procjenjuje da ih je oko 10 posto od ukupnog broja korisnika.

– Zabrinut sam teretom svega što ćemo morati odraditi u operativi za naše strane stranke. Bit će dosta problema. Do sada su korisnici sami plaćali autocestu, a sad ćemo morati to umjesto njih. Dakle, morat ćemo zaposliti određeni broj ljudi koji će se samo time baviti, a uz to morat ćemo uložiti sredstva unaprijed za naplatu cestarina na broj vozila koje imamo. Imat ćemo jako velik problem u samoj naplati – upozorava Drenski.

Anton Krivak, predsjednik Rent-a-car Koordinacije HUP-a, nada se da će naplaćivanje vlasniku vozila biti izmijenjeno za rent-a-car i leasing tvrtke jer kaže da je za očekivati da će biti slučajeva gdje će se vozač jednostavno zaboraviti prijaviti u aplikaciju ili slučajeva da nema dovoljno sredstava na raspolaganju na kreditnoj kartici.

Renata Pondeljak, predsjednica Uprave OTP Leasinga, tvrdi: – S obzirom na to da trenutačni nacrt prijedloga Zakona o naplati cestarine za naplatu cestarine predviđa solidarnu odgovornost vozača, vlasnika vozila te osoba koje koriste vozilo temeljem ugovora o leasingu ili sličnog ugovora, smatram kako takvo uređenje nije u cijelosti u skladu sa propisima koji uređuju ne samo leasing djelatnost nego i drugim propisima koji uređuju prekršajnu odgovornost vozača. Naime, logično je da bi odgovornost za (ne)plaćanje cestarine trebala biti isključivo na onoj osobi koja je u trenutku prolaska naplatnom dionicom autoceste upravljala vozilom.

Obaveza registracija

Unatoč strahovima u sektoru da im se povećati troškovi, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture tvrdi kako se pri uvođenju novog elektroničkog sustava naplate cestarine u slobodnom prometu sagledavaju potrebe svih korisnika, pa tako i rent-a-car agencija i korisnika njihovih usluga. Rent-a-car agencija će vozilo koje daje u najam za putovanje Hrvatskom morati registrirati u hrvatski sustav naplate cestarine prije početka vožnje naplatnom dionicom autoceste.

– Za laka vozila dana je mogućnost odabira između dvije tehnologije - mikrovalne tehnologije na frekvenciji 5,8 GHz uz upotrebu ENC uređaja i tehnologije automatskog prepoznavanja registarskih pločica. U oba slučaja, rent-a-car agencije će prilikom preuzimanja ili razduživanja vozila imati uvid u to je li vozilo uopće koristilo autocestu, a ukoliko da, koji su troškovi učinjeni. Ovakvim obračunom korisnik rent-a-car vozila ne mora poznavati sustav niti poduzimati posebne radnje kako bi platio cestarinu. Za rent-a-car i leasing tvrtke ne očekuju se značajni troškovi, osobito ako se odluče za tehnologiju prepoznavanja registarskih pločica. Nakon što će vozila biti registrirana u sustavu, agencije neće imati dodatne birokratske ni tehničke troškove – objasnili su iz resornog ministarstva.

Krivak napominje kako su rent-a-car tvrtke fokusirane da zajednički pridonesu poboljšanju zakonskih odredbi i odredbi Pravilnika, a kao primjer dobre prakse naveo se Portugal, gdje je zakonodavac uvidio specifičnosti rent-a-car poslovanja te u potpunosti prilagodio odredbe Zakona rent-a-car poslovanju i time povećao postotak naplate cestarine i ono što je vrlo važno zadovoljstvo turista, te izbjegao ogroman broj žalbi stranih turista.

Pravno pitanje

S druge strane, Drenski vjeruje da se Hrvatska treba povesti primjerima Slovenije i Austriju u kojima su uvedene vinjete, posebice zato što je smo tranzitna zemlja i novi sustav naplate, prema njegovu mišljenju, stvorit će dodatne gužve. Drenski objašnjava kako će rent-a-car kompanije morati imati sustav registracije korisnika, no kaže: – S obzirom na način naplate po kilometru, otvara se pitanje garancije, predautorizacija i drugih pravnih poslova. Mi smo uslužna djelatnost, dio turizma. Umjesto da sve bude jednostavno, bojim se negativnog publiciteta i mogućnosti da dio konkurencije to koristiti da bi neku dionicu naplatio duplo. Ako se bavimo uslužnom djelatnosti, moramo biti jednostavni i fleksibilni''.

Iz resornog ministarstva pak naglasili su kako je cijeli sustav zamišljen tako da rastereti korisnike, a istovremeno osigura potpuno transparentan nadzor i naplatu. Ostaje vidjeti kako će prilagodba na još neizglasan zakon teći i hoće li biti još izmjena prije nego krene u punu primjenu 1. studenog 2026. godine.