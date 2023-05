DHMZ upalio i crveni i narančasti alarm: Za poplavljena područja nema predaha

U ponedjeljak prema kraju dana očekuje nas više oblaka gdje će mjestimice biti kiše, pa i u obliku lokalnih pljuskova. Obilnije oborine očekuju se i u Dalmaciji gdje su vodostaji nekih rijeka također gotovo pa na rekordnim razinama. DHMZ upozorava na vrijeme koje može imati posljedice na sigurnost ljudi. Upaljena su tri alarma, crveni, žuti i narančasti.

Za utorak najavljuju promjenjivo i pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice se očekuju obilne oborine, osobito na sjeverozapadu unutrašnjosti i u Gorskom kotaru. Puhat će umjeren i jak sjeveroistočni i istočni vjetar. Na sjevernom Jadranu jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, u Dalmaciji jako i olujno jugo. Najniža temperatura uglavnom od 11 do 16 °C. Najviša dnevna na kopnu od 14 do 17, u Slavoniji i do 20 °C, na Jadranu između 18 i 22 °C, javlja DHMZ.

Foto: DHMZ

Čini se da za stanovnike poplavljenih područja još ne stiže potpuno olakšanje .

Video: Poplavljeni Obrovac iz zraka