Rekordna zapljena: Pogledajte gdje su sakrili kokain vrijedan milijardu kuna

Britanska policija napravila je nevjerojatnu zapljenu 1,3 tone heroina vrijednog 120 milijuna funti ili gotovo milijardu kuna (970 milijuna).

Droga je pronađena na kontejnerskom brodu koji je u Suffolk stigao iz Gibraltara, a riječ je o najvećoj zapljeni u povijesti na Otoku te jednoj od najvećih u Europi.

Heroin je bio skriven u paketima s natpisom 'protein u prahu' u kojima su bile zapakirane haljine i ručnici. Trebalo je šest sati da policija otpakira i ukloni sav heroin.

NEWS: Heroin worth over £120m has been discovered by the @NCA_UK and @UKBorder on a ship in #Felixstowe in #Suffolk, making it the largest ever haul of the drug in the UK.https://t.co/H4dtv4bmN4 pic.twitter.com/eppf5vFkiQ