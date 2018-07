Referendum: Vlada još nije zadužila Ministarstvo uprave da počne brojiti

Proces prebrojavanja potpisa koje je inicijativa Narod odlučuje prikupila za referendum o izmjeni izbornog sustava još nije počeo. Iako je Sabor obvezao Vladu da se utvrdi točan broj valjanih potpisa i jesu li prikupljeni u skladu sa Zakonom o referendumu, Vlada još nije obvezala Ministarstvo uprave da pokrene taj proces.

Imaju dovoljno kapaciteta

Dosad se nije isticalo da će se tražiti potpuna provjera mjesta na kojima su prikupljeni potpisi, a to bi se, očito, trebalo odnositi na to jesu li oni prikupljeni u Hrvatskoj. Točnije, ni Ministarstvu uprave nije odveć jasno što bi provjera mjesta točno trebala značiti.

- Mi bismo sad trebali zaključiti što Sabor zapravo želi, ali i sugerirati Vladi tko će te provjere raditi - rekli su nam u Ministarstvu uprave. Zasad nije poznato hoće li taj posao odraditi samo Ministarstvo uprave ili će se uključiti i Ministarstvo unutarnjih poslova. Kada je riječ o prebrojavanju potpisa, taj će proces obaviti Ministarstvo uprave uz podršku informatičke opreme Apisa.

- Ministarstvo i tijela državne uprave imaju dovoljno kapaciteta da prebrojavanje potpisa sami obave - rekli su nam u tom Ministarstvu.

Iako Vlada dosad nije donijela odluku, očekuje se da će to ipak učiniti tijekom ljeta jer nema razloga ni opravdanja da se ta priča razvlači do jeseni. Budući da će se prebrojavati svaki potpis, i to će zahtijevati vrijeme, pa svako odgađanje odluke znači i eventualno odgađanje referenduma o izmjeni izbornih pravila koji uključuje i smanjivanje prava zastupnicima nacionalnih manjina. Nakon što se utvrdi postoji li dovoljan broj potpisa za oba referendumska pitanja procedura se opet vraća u Sabor koji će pak donijeti odluku hoće li od Ustavnog suda tražiti ocjenu ustavnosti tih pitanja.

Ustavni sud čeka Sabor

Ustavni je sud, naime, još u svibnju zauzeo stav da neće ocjenjivati ustavnost dok se ne utvrdi postoji li dovoljan broj potpisa za održavanje referenduma. Miroslav Šeparović, predsjednik Ustavnog suda, tada je rekao da su u temeljnim vrednotama Ustava i nacionalna ravnopravnost i demokratski višestranački sustav te da će Ustavni sud će, ako bude odlučivao - odlučivati samo u tom smislu.

Ludilo Svjetskog nogometnog prvenstva u drugi je plan bacilo sve političke teme, pa tako i one referendumske. Za očekivati je da će se ujesen ponovno razbuktati strasti jer ni HDZ ni SDP ne podržavaju predložene izmjene Ustava kojima bi se ispisala nova izborna pravila.

Za oba referendumska pitanja inicijative Narod odlučuje prikupljen je tek neznatno veći broj od potrebnih potpisa (oko 400.000) i zato je potrebno prebrojavanje baš svakog potpisa.

S time se slaže i referendumska inicijativa koja je tražila da njihovi promatrači budu prisutni prebrojavanju, no ministar uprave Lovro Kuščević tu je mogućnost otklonio još prije mjesec dana jer “mora postojati povjerenje u državne službenike”.