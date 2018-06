Istina o Istanbulskoj predala 377.635 potpisa: Očekujemo još opstrukcija

Inicijativa Istina o Istanbulskoj predala je danas u Hrvatski sabor 377.635 potpisa prikupljenih za raspisivanje referenduma za otkazivanje Istanbulske konvencije.

Stotinjak aktivista s hrvatskim barjacima i pjevajući hrvatske pjesme krenulo je od Kule Lotršćak prema Saboru, gdje su se kratko zadržali pjevajući i obračajući se medijima.

Nakon toga ih je u Saboru primio tajnik Davor Orlović koji će potpise potom predati predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću. Nakon toga, kao što je to danas bilo s inicijativom Narod odlučuje, Odbor za Ustav šalje potpise Vladi na provjeru, a kasnije, ako potpisa bude dovoljno, vjerojatno i na ocjenu ustavnosti.

- Skupili 377.635 potpisa, to je dovoljno za raspisivanje referenduma. Kao što smo i dosada doživjeli brojne opstrukcije, očekujemo ih još, ali kao što smo sve to prebrodili do sada, očekujemo da ćemo i ubuduće, i da ćemo na jesen imati referendum kad očekujemo otkazivanje Konvencije – kazala je Kristina Pavlović, predsjednica Inicijative.

Bez obzira kako referendum prošao, inicijativa smatra da je napravila dobru stvar i senzibilizirala građane za ovu temu.

- Doživjeli smo brojne kritike da izmišljamo o rodnim ulogama, ali sve što se događa dokazuje da smo bili u pravu. Nadamo se da ćemo otežati uvođenje rodne ideologije i da će ljudi znati prepoznati elemente koji se kriju u Konvenciji – poručila je Pavlović.

Pozdravila je i prijedloge da se ubuduće ne treba plaćati dozvole za lokacije na kojima bi se prikupljalo potpise, kao što su, tvrdi, oni morali.

- Mi smo jako puno novca potrošili, kao i druge inicijative dosad – zaključila je. Iz inicijative očekuju da se potpisi provjere u dva tjedna, koliko je, kažu, i njima trebalo da prebroje sve.

General Željko Sačić osvrnuo se na današnju sjednicu saborskog Odbora za Ustav s koje su na provjeru poslani potpisi inicijative Narod odlučuje.

- Ono što smo danas čuli od strane Grbina i njemu sličnih je apsolutno ispod razine demokratičnosti. Saborski odbor uzeo si je ovlast da zaduži Vladu da provjeri vjerodostojnost i ne znam kako su se sve rekli, policijskim žargonom, potpise naše subratske inicijative Narod odlučuje. To znači da impliciraju odnosno da nalažu Vladi i policiji da svakog od 400.000 ljudi zove i pita je li to njihov potpis. Sram vas može biti. Sramota - poručio je Sačić.