Bill Gates je prije pet godina predvidio koronavirus, a sad ima i rješenje za globalnu krizu

Osnivač Microsofta, milijarder i filantrop Bill Gates smatra kako je aktualna američka borba s pandemijom koronavirusa 'recept za katastrofu'.

Naime, Bill Gates je 2015. godine pozvao svjetske lidere da se pripreme za pandemiju na isti način na koji se pripremaju za rat, ali su se lideri i političari na njegova upozorenja oglušili. U svom najnovijem autorskom tekstu u Washington Postu pozvao je na oštre akcije zatvaranja u čitavoj zemlji te je glasno kritizirao dosad poduzete mjere američkih vlasti protiv koronavirusa. Gates smatra kako su SAD izgubile dosta dragocjenog vremena u borbi sa zarazom te je predstavio svoj plan rješenja koronakrize u SAD-u u tri točke.

Prvi korak njegova plana za SAD uključuje potpuno zaključavanje i blokadu države. Naime, kako kaže, trenutačni pristup nije dobar jer nije konzistentan. Ljudi i dalje mogu slobodno putovati iz savezne države u državu, a s njima putuje i virus, što je 'recept za katastrofu', piše Dnevnik.hr.

Drugi korak odnosi se na testiranje za COVID-19 koje treba biti učinkovitije. Gates smatra da osim što se testira premalo ljudi, samo testiranje i rezultati traju predugo, zbog čega nema točnih podataka koliko je ljudi zaraženo, nema podataka o kretanju virusa i novim velikim žarištima.

Zbog toga trebaju postojati prioriteti oko osoba koje se treba testirati, pri čemu bi prvi na popisu trebali biti zdravstveni radnici koji su najizloženiji, zatim osobe sa simptomima za koje postoji rizik komplikacija te osobe koje su vjerojatno bile izložene zaraženima.

Treći korak koji Gates iznosi se odnosi na razvoj cjepiva i pristup koji treba biti baziran na podacima. Naime, umjesto da se šire glasine o potencijalnim lijekovima koji bi mogli pomoći u izlječenju, a nisu učinkoviti, trebali bi se držati dokazanih procesa pri razvoju cjepiva.

Također, jednom kada cjepivo bude spremno, pojavit će se problem distribucije pa već sada treba početi s pripremama postrojenja u kojima će se cjepiva proizvoditi. No, nažalost, to ne treba očekivati tako skoro te i on spominje period od 18 mjeseci da cjepivo bude spremno i raspoloživo.