Reakcije na redizajn: 'Pogodili ste s modernim, elegantnim i preglednim novim formatom'

Redizajnirani, još veći i bogatiji Večernji list stigao je pred čitatelje. Novi format kakav godinama imaju subotnja i nedjeljna izdanja sad će se tiskati i ostalih pet dana u tjednu, u dva bunta. U prvom dijelu objavljuju se političke, društvene i ekonomske teme, a drugi će svakog dana imati svoje tematske cjeline, kao što je u utorak bila posvećena kulturi, u srijedu znanosti, obrazovanju, novim digitalnim tehnologijama, umjetnoj inteligenciji i sličnim temama, a u četvrtak kulturi življenja, zdravlju, vrtlarenju... I tako iz dana u dan uz kolumne, analize i osvrte. Reakcije čitatelja, zbog kojih se inovacije i uvode, vrlo su pozitivne. Pozdravljaju promjene, hvale veći format, preglednost, sadržaj...

– Novinarstvo kao ideja živi u Večernjem listu, i to novinarstvo koje više ne postoji u mnogim medijima. Pritom je Večernji list jedan od rijetkih medija koji se zna nositi s promjenama u komunikacijskom okruženju. Ne samo da se zna nositi s tim promjenama nego Večernji list postavlja trendove i kao takav je i sam promjena u komunikacijskom okruženju – smatra prof. dr. sc. Marijana Grbeša-Zenzerović.

Mudar i hrabar potez

Književnik i kolumnist Miljenko Jergović kaže da novine sad izgledaju punu ljepše i urednije. – Izgledaju vrlo europski, recimo kao neke dobre i ozbiljne njemačke novine. To me, naravno, raduje. Kao što me obraduje svaki, ili skoro svaki, novinski redizajn naših novina. Problemi nastaju kada formu treba ispuniti sadržajem. Kultura ovoga utorka izgleda senzacionalno pa čitatelj poželi likovne, glazbene, kazališne i književne kritičare koji će ispisivati neke ozbiljne, dobre i relevantne tekstove, kojima će proizvoditi utjecaj i stvarati kriterije u hrvatskoj kulturi i javnosti – ističe M. Jergović.

Prof. dr. Božo Skoko ističe da obožava čitati Večernji list subotom i nedjeljom u velikom formatu zbog bogatog sadržaja, ali i načina prezentacije. – Uostalom, zato najčešće i pišem za Obzor i Nedjelju jer mislima daju široki prostor, a temama mogućnost obrade iz svih perspektiva. Drago mi je da je Večernjak ponovno napravio iskorak u hrvatskom tisku i ponudio čitateljima veliki format za svaki dan u tjednu. Mudar i hrabar potez prema vraćanju ozbiljnog, dostojanstvenog i odgovornog novinarstva, što nam je više nego potrebno u sve većoj ponudi dezinformacija i jeftinog uličnog novinarstva... Uz svekoliki razvoj digitalnih medija, tiskana izdanja još uvijek imaju svoje mjesto i ozbiljnu publiku koja traži analitičnost i kvalitetan sadržaj, dobre autore i novine dizajnirane tako da ih je gušt čitati – pojašnjava dr. sc. Skoko.

I Ivi Hraste Sočo, intendantici HNK Zagreb, također se jako sviđa novi redizajnirani Večernji list. – Zaista ste pogodili s ovim modernijim formatom koji je jako pregledan, elegantan i jednostavan. Rekla bih da ste se ovom promjenom približili svjetskim standardima, poput Die Pressea, a to je prava referenca, posebno kada je kultura u pitanju. Dakle, sve pohvale za novosti, a posebno za pet stranica kulture – napominje I. Hraste Sočo.

Tomislav Paškvalin, bivši vaterpolist, osvajač dviju zlatnih olimpijskih medalja, kaže da je kupio Večernji list u Opatiji i sviđa mu se novi format, novine su, veli, pregledne i jasne, a raspored rubrika dobro posložen. – Papir mi izgleda tanji, ali možda mi se to samo čini. Malo više sporta ne bi bilo naodmet... – dodaje.

Perica Bukić, također bivši vaterpolist i jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportaša, priznaje da češće čita Večernji list na internetu nego u tiskanom izdanju, a da ga se pita, kaže, ukinuo bi komentare ispod tekstova jer su često vulgarni i na osobnoj razini.

Utočište dobrog novinarstva

– Što se novina tiče, novi izgled čini mi se privlačnim, samo bi trebalo paziti da se za račun analiza i komentara ne izgubi ono temeljno – informacija – kaže P. Bukić.

Doc. dr. sc. Nikolina Boričić sa Sveučilišta Vern kaže da prve jutarnje kave ispija redovito listajući upravo Večernji list. Pozdravlja promjene. – Prva asocijacija koju vežem uz Večernji list jest kontinuirano ulaganje u osnaživanje sadržajem, i to kontinuirano i dosljedno. Pritom se to događa na nekoliko razina istodobno – od pristupa temi i argumentiranja do pokrivanja tema važnih za društvo kroz autorske kolumne i, primjerice, životne intervjue. Sadržajni prilozi vikendom moj su razlog zašto prvu kavu pijem uz Večernji. Ukratko, ovaj novi korak samo je potvrda da već dulje slijede jasnu strategiju, a to je da se vjerodostojnost, stabilnost medijskog sadržaja, pa tako i povjerenja javnosti prema mediju postiže kontinuiranim radom i dosljednim sadržajnim osnaživanjem. Od sada ću i tjedne kave piti uz Večernji, posebno što se više približava izborna godina, a time i bujice kojekakvih (ne)provjerenih informacija putem raznih online izvora – napominje.

Večernji list ovim promjenama ne prkosi suvremenom dobu predvođenom digitalnom revolucijom, već ide ukorak s njime, rekao je glavni urednik Dražen Klarić i dodao da Večernjak i dalje slijedi svoju misiju, a to je da novo vrijeme nastoji učiniti boljim i sigurnijim, biti "sidrište za publiku i druge medijske aktere", kao i "utočište dobrog novinarstva u doba dekontekstualiziranog informativnog terora".