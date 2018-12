Neprimjereno je i neobično da jedan od savjetnika predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović dovodi u pitanje njenu odluku da ga razriješi, komentirao je za Večernji list predsjednik Sabora Gordan Jandroković slučaj Mate Radeljića.

Tog savjetnika za unutarnju politiku predsjednica RH je ovih dana razriješila dužnosti, nakon čega se on oglasio priopćenjem kako mu je djelatnik Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) prijetio da bi se mogao zaletjeti u njega autom ako pokuša naštetiti rejtingu predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović.

Predsjednik Sabora naglašava da o Radeljićevim optužbama nema nikakvih spoznaja, no iz osobnih iskustava s djelatnicima SOA-e može reći da su uvijek bili vrlo profesionalni te da su se ponašali u skladu da sa svojim zakonskim ovlastima.

Jandroković podsjeća da predsjednica RH sama imenuje i razrješuje svoje savjetnike.

"Vrlo je neobično pa i neprimjereno da jedan od savjetnika to dovodi u pitanje, ponaša se kao dužnosnik s izbornim legitimitetom, a njega je ipak imenovala predsjednica, i njeno je pravo imenovati i razriješiti. Jako bode u oči da sada različiti medijski manipulatori i širitelji mržnje vrše strašan pritisak na predsjednicu, praktički je ucjenjuju da će ako makne jednog savjetnika ostati bez potpore dijela birača.

To je vrlo znakovito i dosad nije bio viđen takav fenomen, da se predsjedničina pozicija uvjetuje ostankom jednog savjetnika, a to ide baš kroz određene medije koji su i do sada bili glavni zagovaratelji distanciranja predsjednice od Vlade, pa i od HDZ-a ", tvrdi Jandroković.

Mnogi u odluci Kolinde Grabar Kitarović da razriješi Radeljića vide pokušaj da smiri tenzije s Vladom i HDZ-om uoči predsjedničkih izbora. Jandroković vjeruje da će sada stati sukobi predsjednice i Vlade.

"Vidljivo je iz svih medijskih napisa da je navedeni savjetnik bio taj koji je poticao sukob između predsjednika Vlade, Vlade i predsjednice države, sad postaje potpuno jasno da sukobe nije inicirala Vlada niti HDZ, nego da je to bila jedna osmišljena politika koja je željela izazivati stalne sukobe i napetosti između predsjednice i Vlade odnosno premijera", smatra glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Sabora.

Predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, SDP-ov Ranko Ostojić već je zatražio očitovanje SOA-e kao i stručni nadzor Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost. Odbor još čeka očitovanja vezana uz aferu SMS i potencijalnu ugrozu sustava koja je proizišla iz te afere.

"Očito je da je afera SMS otvorila neke procese koje sada treba dovršiti do kraja, treba ovdje osnažiti instituciju i osnažiti pravnu državu, svima onima koji na tome rade Sabor i ja kao predsjednik Sabora dajemo punu potporu. Najvažnije je da se sve raščisti i da iz ove situacije kao pobjednici izađu institucije ove države i vladavina prava", zaključuje Jandroković.

