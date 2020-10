Ravnatelj policije otkrio detalje: Drugi policajac također je upotrijebio oružje prema počinitelju

Ravnatelj policije Nikola Milina kazao je da su nakon 24 minute pronašli napadača koji je počinio suicid nakon što je propucao policajca ispred Banskih dvora. Dodao je da je policija reagirala onako kako treba te da će se utvrditi sve okolnosti i motivi ovog slučaja.

"Odmah na samom mjestu događaja reagirao je drugi policijski službenik koji je također upotrijebio vatreno oružje. Počinitelj se udaljio s mjesta događaja. 24 minuta nakon događaja pronađen je počinitelj, koji je prema sadašnjim informacijama izvršio suicid. Pitanje je stalno sigurnosti na Markovu trgu, policija je reagirala onako kako treba, drugi policijski službenik je brzo reagirao. To je otvoreni prostor na koji može doći svatko.

Video: Na Markovom trgu u Zagrebu upucan policajac: Napadač je počinio samoubojstvo

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Taj prostor je javni prostor. Bila je informacija kako policija nije uočila prije počinitelja. Nitko nije vidio da netko hoda i nosi oružje. Prema informacijama policijski službenik je stabilno. Utvrđuju se sve okolnosti i formirani su timovi koji će pokušati rasvijetliti motiv ovog događaja", kazao je ravnatelj policije Nikola Milina na konferenciji Nacionalnog stožera dodajući da je Hrvatska jedna od najsigurnijih zemalja po svim paragrafima.

Provodi se opsežno istraživanje, dodao je na pitanje novinara.

Novinari su ravnatelja policije pitali i o kojem se oružju radilo, no on nije želio konkretno odgovoriti na to pitanje dodajući da će se sve utvrditi.

"Ispucano je više streljiva. Očevid je u tijeku. Mogu vam reći da je drugi policajac također upotrijebio vatreno oružje prema počinitelju. Tek će se očevidom utvrditi koliko je ispucano streljiva i u kojem smjeru. Došlo je do razmjena vatre između drugog policajca i počinitelja. Moram pohvaliti reakciju policijskog službenika", kazao je.