Ravnatelj KBC-a Zagreb: Pobjegao sam iz Splita, nije normalno da 10 ljudi zagrljenih pije iz iste boce

Ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić komentirao je u Dnevniku Nove TV epidemiološku situaciju u Hrvatskoj te što to znači za zdravstveni sustav.

- Generalno gledajući, situacija nije zabrinjavajuća, održiva jest, ali morao paziti na to kako ćemo se svi zajedno ponašati, koliko će broj novopridošlih pacijenata rasti iz dana u dan jer očito prevladava u Europi dominacija omikron varijante koja jest zaraznija, ali po svim kriterijima, i onima iz Južne Afrike i onima iz Velike Britanije, pa i Irske, radi se ipak o varijanti koja izaziva blaže kliničke slike, a ne teže kao što smo navikli s varijantom delta - kazao je.

- Sada smo popunjeni oko 90 posto, prema tome još imamo prostora - dodao je.

Situacija nije zabrinjavajuća niti po pitanju broja zdravstvenih djelatnika u KBC-u Zagreb.

- KBC Zagreb ima 6.126 uposlenika na jučerašnji dan. Izvan pogona nam je pet ljudi, u izolaciji, i 66 njih koji su pozitivni, to je manje od jedan posto. Imamo dovoljan broj uposlenika, imamo dovoljan broj postelja, imamo dovoljan broj kapaciteta, dovoljnu opskrbu svim potrebnim tehnološkim stvarima i mi ćemo to izdržati - smatra.

Kazao je i kako su liste čekanja bolje nego u predpandemijskoj 2019.

- Svaka kriza pa tako i ova uzrokuje to da se malo pozabavite unutarnjom strukturom i organizacijom posla i to se dogodilo i sada. Naši pacijenti koji dolaze u KBC Zagreb, bez obzira na to što su uglavnom COVID, nisu uskraćeni za uslugu. Liste čekanja sada 2022. u odnosu na predpandemijsku 2019. godinu nisu veće, nego za neke vjerojatno čak i manje - kazao je.

Mišljenja je kako ne treba postrožiti epidemiološke mjere, no smatra da ih se treba pridržavati.

- Neki dan sam bio u Splitu, na Staru godinu, moja majka živi tamo, pa sam onda malo obišao grad i kad sam vidio ponašanje ljudi pobjegao sam isti tren natrag. Nije normalno da na štekatu, terasi, 10 ljudi zagrljenih pije iz iste boce, ali to je to - mi smo takav narod - kazao je Ćorušić.

