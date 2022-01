Sve više hospitalizacija u omikron-zemljama, što to znači za Hrvatsku?

Omikron-varijanta virusa očito je započela prljavi ples i u Hrvatskoj. Nakon 8587 imamo novi najveći broj potvrđenih zaraženih, 9058 s tim da je pitanje koliko će još dana naši kapaciteti za testiranje moći pratiti njegovo širenje pa će se možda svesti samo na nužna testiranja radi zaštite zdravstvenog i sličnih rizičnih institucija.

Omikron se udvostručuje za dan i pol do tri dana pa će svako kašnjenje ili manjak testiranja samo pospješiti njegovo širenje. Očito je da ćemo se i individualno i institucionalno morati fokusirati na zaštitu najranjivijih, maksimalno smanjiti kontakte s njima, a pojačati zaštitu, bez obzira na to bili cijepljeni i s dvije doze ili ne. Jedino smo 13. studenoga imali za samo 142 više od jučerašnjih 39.853 aktivno zaraženih, s tim da je za 48 sati njihov broj porastao za 11.000.

Testirali smo nikad više, 19.975, a udio pozitivnih je čak 45,35 posto nakon 45,95 dan prije. “Ples s omikronom” tek je počeo, a ni stručnjaci zasad nemaju odgovor kamo nas to vodi, prema rješenju ili provaliji.

Virus buja kod bogatijih

U svim zemljama u kojima buja omikron počelo je s naglim dnevnim porastom broja novozaraženih pa nastavljeno eksponencijalnim rastom tako da virus od 15. prosinca niže pandemijske rekorde, od jučer 2,5 milijuna novozaraženih u 24 sata, prema podacima Worldometera, nakon 2,2 milijuna dan prije, od čega otprilike pola u Europi, uz SAD, najveće žarište omikrona.

Za ranijih valova svijet je samo 23. travnja prešao 900.000 zaraženih. Virus zasad buja u visokorazvijenim, bogatijim zemljama sa znatno više urbanog stanovništva pa zbog toga mobilnijeg, kontaktibilnijeg i pogodnijeg za brzošireći soj virusa. No, smrtnost je na svjetskoj razini i dalje čak u blagom padu, dok su hospitalizacije u znatnom porastu u svim “omikron-zemljama”, dosežu i pandemijske rekorde, premda je to još u znatno manjem omjeru zaraženih nego kod prethodnih varijanti virusa.

Da nije cjepiva, s takvim rastom zaraze sve zemlje u kojima virus sada buja suočavale bi se s enormnim porastom hospitalizacija i mrtvih. Ali, i “blaži” trendovi su za nas vrlo zabrinjavajući jer većina zdravstvenih sustava tsunami omikrona dočekalo je u daleko povoljnijim okolnostima od našeg koji je proteklih mjeseci vodio intenzivne i iscrpljujuće bitke s delta-varijantom. Izazove li omikron još i kadrovskog nereda (booster dozu primila je tek trećina zdravstvenih djelatnika) i ta blaža varijanta virusa mogla bi biti za nas pogubnija od ranijih sojeva virusa, s obzirom na to da smo u europskom vrhu po omjeru necijepljenih i po smrtnosti.

Dok prof. dr. Stipan Jonjić zagovara strože mjere koje su uvele zapadnoeuropske zemlje, imunolog Zlatko Trobonjača ne vjeruje da one mogu zaustaviti omikron, već samo smanjiti dinamiku priljeva bolesnika u zdravstveni sustav. Nije li upravo to bitka svih bitaka? Ne traži li Mirando Mrsić s razlogom da Stožer i Vlada djeluju proaktivno, a ne retroaktivno. Krenu li masovnija umiranja, tada će i mjere i booster doza za mnoge biti prekasno.

Doduše, još je prekratko razdoblje da bi se naglo širenje zaraze reflektiralo na crnu statistiku pa će i u “omikron-zemljama” realnije relacije biti vidljive tek sljedeći tjedan. I pitanje je hoće li se to jednako prenijeti i na (jugo)istok Europe kad, iako po nizu dosadašnjih studija blaža, omikron-varijanta počne dominirati tim slabije procijepljenim područjem – osobito booster dozom među starijima i rizičnima. Europski stručnjaci jednako tako stanje u Južnoj Africi nerado su projicirali na Europu, jer su okolnosti bitno drukčije (mlađe stanovništvo, mnogi su preboljeli, toplije vrijeme...).

Prema podacima Newsnodes.com, omikron-varijanta registrirana je u 141 državi. Kako sekvencioniranje traje i ne provodi se u svim slučajevima, brojke potvrđenih omikron-varijanti daleko su od stvarnih. UK ima najveći broj potvrđenih slučajeva, 246.780, Danska 61.563, SAD 48.386, Njemačka 42.556, Kanada 22.167, Norveška 20.884, Austrija 8843, Francuska 5591, Australija 2855, (...) Slovenija 1418, (...) Italija 1026, (...) Hrvatska 113..., (...) BiH i Srbija 10...

SAD je dva tjedna suočen s eksplozijom omikrona, od 23. prosinca potvrđeno je šest milijuna zaraženih, a jučer imaju novi dnevni rekord od 704.661 (lani najviše 8. siječnja 306.314). Smrtnost se ne povećava i dvostruko je manja nego lani. Ali, hospitalizacije su u porastu, od sredine prosinca sa 63.229, po podacima Our World In Data do jučer 121.032, čime su prešli prijašnji rekord, lani 10. siječnja 116.013.

U UK od prekjučer imaju novi rekordan broj novozaraženih 218.724 (prije najviše lani 8. siječnja 67.794), a počelo je 15. prosinca otkad je zaraženo 2,8 milijuna od ukupno 13,8 milijuna zaraženih (20% stanovništva). Kod njih je 56 posto starijih primilo booster dozu. Smrtnost im je u padu, proteklih dana ista kao kod nas, s barem 17 puta manje stanovnika, dok su lani 20. siječnja imali 1824 smrtna slučaja. Uzgred, Indija ima skokovit rast 37.379 pa 58.097 i jučer 90.928.

UK kao žarište omikrona ima od 15. prosinca porast od 7632 do 17.276 hospitalizacija, Francuska od 15.062 do 20.688, Italija 8179 i 14.792, Španjolska 5329 i 11.351, Danska od 508 do 784... Australija, prema podacima Covid19data.com.au, od 625 došla je do 3267, Kanada od 1513 do 4059..., a uzgred na Health-infobase.canada.ca našli smo podatak da je među hospitaliziranima necijepljenih 79,5 posto, a među smrtnim slučajevima 75,6 posto, dok je 8 posto u bolnicama i 10 posto među mrtvima potpuno cijepljenih te ih je 13 posto među zaraženima.

Danska ima rast zaraze od druge polovice listopada, od sredine prosinca nižu rekorde, prekjučer 26.200. Od proljetos tek proteklih tjedana imaju dvoznamenkasti brojke mrtvih, najviše 17. Oni su svjetski šampion s 18,6 milijuna testova na milijun stanovnika, pa Austrija 13,7. Hrvatska je 89. u svijetu s 942.289 testova na milijun stanovnika, a s 3138 smrtnih slučajeva na milijun stanovnika smo deveti, dok je Danska 115. s 572. Po njihovu mjerilu, imamo preko 10.000 mrtvih previše.

U Europi najveći tjedni rast broja zaraženih ima Finska od 15.170 do 50.283 u proteklih sedam dana, Grčka od 84.777 do 253.596, Rumunjska, ali na za njih malom broju slučajeva, Crna Gora od 4909 do 13.679, Italija od 382.081 do 901.495, Bugarska također na malom broju, Belgija od 39.551 do 89.078, (...) Portugal od 87.613 do 169.818, Francuska 736.329 do 1,387.400. Irska 74.931 do 136.960...

Imamo porast od 56 posto

Hrvatska zasad ima povećanje od 56 posto (20.961 na 32.766). Ukupno 43 europske zemlje u proteklih sedam dana imaju porast broja zaraženih, i to veći od 30 posto u 35 zemalja. Jedino Slovačka, Bjelorusija, Ukrajina i Rusija bilježe pad novih zaraza. U omjeru na milijun stanovnika najviše zaraženih unazad sedam dana imaju (izuzev malih državica) Irska (27.277), Grčka (24.511), Crna Gora (21.775), Francuska (21.184), Danska (21.142), Island (19452), UK (18.656) ... Hrvatska (8057).

Francuska s prekjučerašnjih 332.252 zaraženih europski je rekorder, a pandemijske rekorde nižu od 22. prosinca s 84.272., dok su početkom studenog bili na 10.000. Pandemijske rekorde ovih dana imaju Italija – 189.109, Španjolska 161.688, Argentina 95.159, Turska 66.467, Grčka 50.126, Kanada 49.829 (15. prosinca bili su na 5801), Portugal 39.570, Nizozemska 24.490, Irska 23.281, Finska 17.047, Norveška 8385, Cipar 5202, Crna Gora 2805, Luksemburg 2131... U Njemačkoj broj zaraženih pada još od 25. studenoga kad su imali 76.132, ali jučer su imali nagli skok na 63.191 slučaj. I Austrija je prekjučer imala skok s oko 3000 na 9761.

Australija u 24 sata ima zaraženih više nego u 18 mjeseci pandemije Australija, “zero-COVID” zemlja sve do rujna 2021. bila je neosvojiva tvrđava za virus, koji se lani od 15. prosinca počeo eksponencijalno širiti tako da iz dana u dan bilježe pandemijske rekorde novozaraženih. U osam dana su od 2797 došli do 8625, a 14 dana poslije, jučer ujutro, objavili su da u posljednja 24 sata imaju 72.508 potvrđenih zaraza, što je više nego su ukupno imali u 18 mjeseci pandemije do lani 11. rujna! Do 15. prosinca imali su 235.562, a jučer ujutro 684.614 potvrđenih zaraza. Novi Zeland i dalje je anti-COVID tvrđava.

>> VIDEO Rekordan broj novozaraženih u Hrvatskoj! Beroš: Imamo 8587 novih slučajeva