Raspoloženje birača u Zagrebu: Tomašević drži vodstvo, Bernardićev rast na 15 posto

Tomislava Tomaševića (Možemo) na izborima za gradonačelnika u travnju bi biralo 35,48 posto ispitanika koji bi izašli na birališta, pokazalo je redovito ispitivanje javnog mnijenja CroElecto. Tomaševićev rezultat nešto je slabiji u odnosu na prošli mjesec, kad je bio na 36,29 posto, no i dalje je u velikoj prednosti. Kandidat platforme Zagreb United Davor Bernardić bilježi rast, pa bi ga u travnju biralo 15,03 posto ispitanika, oko pet posto više nego u ožujku. Istraživanje je za Večernji list provela agencija 2x1 komunikacije od 24. do 27. travnja na reprezentativnom uzorku od tisuću punoljetnih Zagrepčana. Na trećem je mjestu Marija Selak-Raspudić koja je objavila kandidaturu početkom mjeseca. Nju bi biralo 11,49 posto ispitanika. Ostavila je iza sebe kandidate koji su ulazak u izbornu utrku najavili puno prije nje. Četvrti je šef zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman koji je dosegnuo 8,08 posto, što je brojka koja je, osim Davoru Filipoviću, jedno vrijeme bila teško zamisliva HDZ-ovim kandidatima u Zagrebu. Herman smatra da je aktualna vlast grad pretvorila u "rastureno mjesto" koje će on dovesti u red. Nezavisni Trpimir Goluža i Vedran Jerković (Fokus) povukli su svoje kandidature i potporu dali Bernardiću.

Goluža je postao kandidat za Bernardićeva zamjenika, dok je kandidatkinja za zamjenicu Dina Dogan, Tomaševićeva protivnica koja je među prvima najavila izlazak na zagrebačke izbore. Bernardićevoj platformi Zagreb United pridružio se i Davor Štern, nekadašnji ministar gospodarstva. Mislav Žagar povukao je svoju kandidaturu i potporu dao Pavlu Kaliniću. Ivica Lovrić kandidat je svoje stranke Plavi grad te Bloka umirovljenici zajedno, a kandidirao se i Tomislav Jonjić ispred svoje stranke Nezavisna lista Tomislava Jonjića – Jedina Hrvatska te Bloka za Hrvatsku, DOMiNO-a i Suverenista. Prema istraživanju CroElecto, peti je Lovrić sa 7,70 posto potpore, a odmah iza njega nalazi se Pavle Kalinić sa 7,20 posto. Kaliniću, koji je prije mjesec dana bio na 9,33 posto, vjerojatno je naštetila kandidatura Selak-Raspudić ili pak jačanje Bernardićeve platforme. Jonjića pak podupire 5,05 posto ispitanih Zagrepčana, dok je prije mjesec dana bio na 6,6 posto. Neodlučnih je 9,97 posto. Selak-Raspudić, jedina žena koja se kandidira za vođenje glavnog grada, predala je potpise. – Glas za Mislava Hermana glas je za pobjedu Tomislava Tomaševića. Svi su vidjeli kako bi Herman stajao u drugom krugu s Tomaševićem – istaknula je, komentirajući Hermanov poziv da ga podrži u drugom krugu.

Ona smatra da je "jedina politička opcija koja može maknuti trenutačnu vlast, a nije dio ikakvih neprincipijelnih trgovina i dotrajalih struktura s druge strane". – Kada bih samo pokazala korespondenciju s mnogima od njih, što su sve nudili i što su govorili... Onda bismo vidjeli kako stvari doista stoje, ali to neću učiniti – dodala je Selak-Raspudić. U slučaju da nitko ne osvoji većinu u Gradskoj skupštini, moguće koalicije s Možemo i HDZ-om ne dolaze u obzir, poručila je.

