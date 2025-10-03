Naši Portali
ZAGREB OPEN 2025

Raskoš konjičkog sporta i obiteljski doživljaj na Hipodromu Zagreb

03.10.2025.
u 16:24

Novo izdanje Zagreb Opena i ove godine na Hipodromu Zagreb donosi svu raskoš i eleganciju konjičkog sporta.

Ovo prestižno natjecanje, koje se odmah po značaju svrstava iza tradicionalnog Lipanjskog turnira, okupit će najuspješnije jahače iz Zagreba, ali i iz cijele Hrvatske i regije.

Pod generalnim pokroviteljstvom vinarije Galić, događaj će ponovno spojiti strast prema konjima i ljubav prema vrhunskom vinu. Ta povezanost posebno naglašava vrijednost tradicije – jer i u konjima i u vinu prepoznajemo gracioznost, ljepotu i užitak za sva osjetila.

Foto: Ustupljena fotografija

No, Zagreb Open ne donosi samo sportski spektakl i vrhunsku dresuru. Ove godine pripremili smo i bogat program za cijelu obitelj.
U subotu od 12 do 15 sati najmlađe očekuje poseban zabavni park – besplatno jahanje na konjima, gdje će djeca moći osjetiti prve korake konjičkog svijeta, te veliki dvorci na napuhavanje koji garantiraju bezbrižnu zabavu i smijeh.

Ulaz na Zagreb Open je besplatan za sve građane, a svi su dobrodošli da uživaju u sportu, druženju i nezaboravnom vikendu na Hipodromu.

