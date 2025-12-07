Gledajte '240 sekundi' 24sata! Djevojku u Rijeci izbo 30 puta. Sramotan incident u Zagrebu...

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
MNOGIMA OMILJENA
Možete li vjerovati da ova prekrasna domaća glumica ima 64 godine? Evo kako se mijenjala tijekom karijere
PREPUNA SPLITSKA RIVA
FOTO Pogledajte tko je sve bio na skupovima podrške uhićenom generalu Gotovini
Nikad glasnije
Simbol slavlja u Hrvata pretvorio se u opasan biznis: Crno tržište buja, a društveni problem raste
Zagrebački biser