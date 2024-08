Rampa na trajektu ubila je tri mornara. Ovako je jedan od njih pričao o brodu koji mu je odnio život: 'Ostarija mi je, ali...'

U teškoj nesreći koja se u nedjelju popodne dogodila u trajektnom pristaništu u Malome Lošinju poginula su tri Jadrolinijina mornara, a jedan je teško ozlijeđen. Najveća tragedija u Jadroliniji od pogibije pomoraca tijekom Domovinskog rata odnijela je život vođi stroja Bošku Kostoviću (56) iz mjesta Vinišća te dvama kormilarima, Marku Topiću (39) iz Solina i Denisu Šariću iz Zadra.

Sva trojica bili su iskusni, a prije tri godine za Slobodnu Dalmaciju prisjetili su se nekoliko dogodovština iz dugačke povijesti ovoga broda. "Da ga nema, otočanima nema ni života. Treba mu spomenik dignit, kad nitko ne plovi, on ide. Zato što je odličan brod, i zato šta ima najluđu, najbolju posadu na svijetu", rekli su mornari.

Jedan od preminulih, 56-godišnji Boško Kostović, prisjetio se tada kako je prije 30 godina izbjegnuta tragedija kad se veći dio broda zapalio. "Ostarija mi je, je, ali ide to i dalje hrabro. I do tog požara i 95., kad su mu prominjeni motori, nikad on nije ima kvara na njima", rekao je tada i dodao da je Lastovo tada drugi put rođeno.

Podsjetimo, prilikom rada na Jadrolinijinom trajektu Lastovo u Malom Lošinju u nedjelju u poslijepodnevnim satima došlo je do nesreće u kojoj su smrtno stradala tri člana posade Jadrolinije, dok je četvrti teže ozlijeđen. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture istaknulo je jučer kako se nastavlja istraga o nesreći. S druge strane, Grad Mali Lošinj proglasio je 12., 13. i 14. kolovoza 2024. godine Danima žalosti.

VEZANI ČLANCI:

FOTO Ovo su najveće trajektne nesreće u Hrvatskoj