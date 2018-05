Rakitić: Želim finale sa Srbijom

Postoji li kod vas, igrača Barcelone, ljubomora i zavist na Realov europski naslov, pitali smo jučer u Rovinju, u razgovoru jedan na jedan, Ivana Rakitića.

– Ne, kod mene ne, osim u smislu da ga ja želim osvojiti, ja želim biti prvak Europe! Ali nisam ljubomoran na Real, može to biti Liverpool, Bayern, bilo tko. Realu svaka čast, meni je jako drago da imam dvojicu braće koja su to osvojila, dvojicu velikih prijatelja, a isto mi je tako žao zbog Dejana. Drago mi je i da se nastavlja hrvatska tradicija osvajanja Lige prvaka – kaže Rakitić.

Real je europski prvak, a vi ste mu pobjegli čak 17 bodova u Primeri.

– Mi jesmo bolji od njih, ali nije slučajno da oni to mogu osvojiti tri godine zaredom, oni su to zaslužili. Koliko god ljudi govorili da ne igraju dobro, oni su osvojili! To je ono što ostaje, što se piše. Mi moramo poraditi da se ti neki detalji prebace na našu stranu, da nam se ne dogodi više loš dan kao protiv Rome ili prošle godine protiv Juventusa.

>>Cijeli intervju čitajte u tiskanom izdanju Večernjeg lista ili u e-izdanju!

Od ostalih tema izdvajamo:

>>Hoće li Plenković promjenom Ustava smanjiti ovlasti predsjednika države?

>>Nagodba u Agrokoru postignuta, dobavljači najbolje prošli

>>Drama u Srbu: U kombiju s 29 migranata bilo je čak 15 maloljetnika

>>Papa Franjo imenovao mons. Hosera 'međugorskim biskupom'