Do sredine iduće godine sve države članice Europske unije moraju izmijeniti svoje zakone o radu kako bi u nacionalno zakonodavstvo unijele obveze iz Direktive o transparentnosti plaća. Prema toj direktivi, nitko tko radi na istom ili sličnom poslu ne može biti slabije plaćen zato što je drugog spola, roda ili etničke pripadnosti. Jednako tako, podaci o plaćama bit će djelomično javno dostupni.
Sindikati već slave jer su ostvarili važnu političku pobjedu onoga trenutka kada je Direktiva 2023/970 usvojena u Europskom parlamentu. Hrvatsko Ministarstvo rada smatra da nije potrebno pisati novi zakon, nego će – u dogovoru sa socijalnim partnerima – pripremiti izmjene postojećeg Zakona o radu. Hrvatska je posljednji put mijenjala Zakon o radu sredinom 2023., kada je prva u EU regulirala rad platformskih radnika, na što članice obvezuje jedna druga direktiva donesena prošle godine.
Radniku pravo na naknadu ako je za isti posao plaćen manje od drugih
Hrvatski će poslodavci već u natječaju za posao morati navesti koju plaću nude te kandidatu predočiti platni sustav i mogućnosti napredovanja. Morat će radniku dati i informacije o plaćama po spolu i za poslove koji su "isti ili jednakovrijedni"
