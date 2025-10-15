Naši Portali
TRANSPARENTNOST PLAĆA

Radniku pravo na naknadu ako je za isti posao plaćen manje od drugih

Autor
Ljubica Gatarić
15.10.2025.
u 13:53

Hrvatski će poslodavci već u natječaju za posao morati navesti koju plaću nude te kandidatu predočiti platni sustav i mogućnosti napredovanja. Morat će radniku dati i informacije o plaćama po spolu i za poslove koji su "isti ili jednakovrijedni"

Do sredine iduće godine sve države članice Europske unije moraju izmijeniti svoje zakone o radu kako bi u nacionalno zakonodavstvo unijele obveze iz Direktive o transparentnosti plaća. Prema toj direktivi, nitko tko radi na istom ili sličnom poslu ne može biti slabije plaćen zato što je drugog spola, roda ili etničke pripadnosti. Jednako tako, podaci o plaćama bit će djelomično javno dostupni.

Sindikati već slave jer su ostvarili važnu političku pobjedu onoga trenutka kada je Direktiva 2023/970 usvojena u Europskom parlamentu. Hrvatsko Ministarstvo rada smatra da nije potrebno pisati novi zakon, nego će – u dogovoru sa socijalnim partnerima – pripremiti izmjene postojećeg Zakona o radu. Hrvatska je posljednji put mijenjala Zakon o radu sredinom 2023., kada je prva u EU regulirala rad platformskih radnika, na što članice obvezuje jedna druga direktiva donesena prošle godine.

