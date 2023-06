Radnici tvrtke Ceste Šibenik ušli u treći tjedan štrajka: U pripremi je i tužba

Radnici tvrtke Ceste Šibenik d.o.o. ušli su u treći tjedan štrajka kojim traže povlačenje spornog Pravilnika o radu kojim se utvrđuje obračun plaća i sistematizacija radnih mjesta. Također su u ponedjeljak na prosvjedu ispred zgrade Šibensko – kninske županije u Šibeniku najavili tužbu protiv spomenutog pravilnika te jačanje štrajka solidarnosti na razini države.

„Ako ne dođe do rješavanja spora tijekom ovog tjedna na razini Saveza samostalnih sindikata Hrvatske razgovarat ćemo o jačanju štrajka solidarnosti na razini ostalih trgovačkih društava koji djeluju u savezu sindikata", poručio je iz Šibenika Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.

U pripremi je i tužba protiv spornih odredbi Pravilnika u radu, pa ako župan Marko Jelić čeka odluku Vrhovnog suda, mi nećemo čekati. Ako moramo tjerati mak na konac, istjerat ćemo do kraja, rekao je Novosel. Radnici šibenskih Cesta poručili su da će štrajk nastaviti svaki dan od 12 do 15 sati ispred ureda župana Marka Jelića do ispunjenja zahtjeva, odnosno do početka razgovora o kolektivnom ugovoru. Novosel smatra šibensko – kninskog župana Marka Jelića isključivim krivcem što razgovori još uvijek nisu počeli, odnosno što nema nikakve komunikacije između predstavnika županijske tvrtke i radnika u štrajku.

„Župan Jelić ne priznaje Zakon o radu, ni pravo radnika na kolektivno pregovaranje. On ga ignorira. Došli smo do toga da jedan župan ne priznaje odluku Županijskog suda što nema nigdje osim u Hrvatskoj i ovoj županiji“, kazao je Novosel. Dodao je da od župana i dalje traže da naloži Nadzornom odboru da povuče sporne odredbe Pravilnika o radu, da se problemi riješe kroz kolektivno pregovaranje te da ne inzistiraju da se odmah plaće povećaju za 15 posto. „O tome smo spremni razgovarati“, rekao je predsjednik SSSH-a.

Stjepan Lisičak, predsjednik Sindikata prometa i veza, istaknuo je kako su županu Jeliću poslali prijedlog sporazuma na potpis koji je on odbio potpisati te odbija povući Pravilnik o radu kojim bi radnici dobivali 70 posto fiksne plaće i 30 posto varijabilne.

„Ovo još nisam doživio u svom sindikalnom radu da netko ne želi razgovarati, a kamoli ostalo. I žalosno je da se predstavnik jedne županije tako ponaša“, kazao je Lisičak.

Robert Savić, predstavnik radnika u Nadzornom odboru, skrenuo je pozornost na najavljeno vrednovanje učinka radnika, kazavši da radnici Cesta Šibenik svoje poslove obave najkasnije do 10. prosinca.

„Mi odradimo posao do kraja i nemamo o čemu pričati kad govorimo o učinkovitosti“, poručio je Savić, dodajući da u poduzeću radi 20 godina, da nikad ranije nije bilo problema, a da su oni počeli s dolaskom župana i novog direktora.

Zoran Palinić, predsjednik Radničkog vijeća, poručio je da se ne daju zastrašiti prijetnjama. „Ako će netko dobiti otkaz, bit će to oni koji je doveo župan“, poručio je.

