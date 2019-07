Radnici otvorili šaht i otišli, no onda je prolazila majka s djetetom...

Zastrašujuća snimka pojavila se na društvenim mrežama na kojoj je jedno dijete umalo stradalo.

Sigurnosne kamere zabilježile su, naime, trenutak kada su radnici otvorili šaht i nakratko se maknuli od njega.

Trenutak kasnije kraj rupe je prolazila majka, a iza nje je hodalo dijete. Majka je rupu zaobišla ne primijetivši je, no dijete je upalo u nju.

Surveillance camera catches the moment a child drops into an open sewer. The workers quickly return to pull the kid out without serious injury. pic.twitter.com/iGTXieKNWg