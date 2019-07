Stanovnici u panici: Vidjeli svjetlo na nebu, a potom su se čule tri eksplozije

Čini se da je objekt koji je tijekom noći pogodio sjeverni Cipar raketa proizvedena u Rusiji, rekao je u ponedjeljak ministar vanjskih poslova ciparskih Turaka Kudret Ozersay.

"Prema prvoj procjeni riječ je o raketi proizvedenoj u Rusiji koja je dio sustava zračne obrane koji se sinoć aktivirao zbog zračnog napada na Siriju, no promašio svoju metu i pao na Cipar", otkrio je Ozersay u objavi na društvenim mrežama.

Raketa je pala na planinsko područje sjeverno od prijestolnice Nikozije.

Images out of #Cyprus show what seems to be a #Russian S-200 missile fired by #Syrians against #Israeli jets last night pic.twitter.com/4ClLCIODM8