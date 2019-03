Radite što vas je volja ili ne radite ništa, dobit ćete plaću!

Mnogima će se ovo činiti kao prilika života, raditi što sami odluče i za to biti dobro plaćeni.

Riječ je o umjetničkom projektu švedske javne agencije za umjetnost u suradnji sa Švedskom upravom za promet, a za koji je osigurano oko 650 tisuća dolara. Tim novcem su formirali Zakladu za "Vječno zapošljavanje", navodi The local.

Svatko će od 2025. godine imati priliku prijaviti se za ovaj posao na željezničkoj postaji Korsvägen, za koji nisu raspisane radne obveze, odnosno, radite što želite, čak i ako to znači da ne želite raditi ništa. Za to ćete biti plaćeni 2023 eura mjesečno, za početak. Primanja će s vremenom rasti u skladu s rastom plaća zaposlenika u Vladi, a možete i koristiti godišnji odmor. Posao imate sve dok ne odlučite dati otkaz ili otići u mirovinu, a nakon toga bit će izabran novi radnik. Ovaj projekt, naziva "vječni posao" zamišljen je u trajanju od 120 godina, odnosno za taj su period osigurana sredstva. Istovremeno, putnici spomenute željezničke postaje moći će gledati što zaposlenik radi, ako to on tako odluči.

Ideja ovog projekta je "maslo" umjetničkog dvojca Jakoba Senneya i Simona Goldina, koji često prenose ekonomiju stvarnog svijeta u čudan novi oblik umjetnosti.

"Svatko na svijetu se može prijaviti za ovaj projekt,a početak rada bit će 2026.", istaknuli su Goldin i Senney.

"Suočeni smo s masovnom automatizacijom i umjetnom inteligencijom pa je pred nama prijetnja da ćemo svi postati produktivno suvišni. Svi ćemo, čini se, biti "zaposleni na Korsvägenu".

