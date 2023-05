Radić: U osječke vrtiće upisujemo skoro duplo više djece u odnosu na stanje od prije 2 godine

U novu pedagošku godinu 2023./ 2024. u osječke dječje vrtiće upisat će se više od 1.000 nove djece. Povećanje je to od 89 posto u odnosu na zatečeno stanje 2021., izvijestio je u ponedjeljak osječki gradonačelnik Ivan Radić.

- Kada sam prije dvije godine preuzeo odgovornost za vođenje Osijeka, dočekao me je problem nedostatka mjesta u osječkim dječjim vrtićima, a koji nije od jučer. Naime, od hrvatske samostalnosti u Osijeku su sagrađena samo dva vrtića - rekao je Radić. Dodao je kako je odmah, čim je došao na čelo Grada, počeo sa suradnicima tražiti rješenja za nedostatak mjesta u vrtićima. Podsjetio je kako je Grad Osijek krenuo u izgradnju tri nova vrtića i dogradnju još dva, za što je kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti osigurano 4,2 milijuna eura. Ukupna vrijednost je 6,2 milijuna eura. Novi i nadograđeni vrtići do početka 2025. donijet će više od 400 vrtićkih mjesta. No, dok se grade novi vrtići, traže se druga rješenja.

- Tako smo već prošle godine dobrom i pametnom reorganizacijom vrtićkog prostora, prenamjenom domarskih stanova i vrtićkih ateljea, uspjeli upisati čak 250 djece više. Na neodređeno smo zaposlili i 47 odgojiteljica. Ove godine smo isto tako krenuli u prenamjenu i adaptaciju prostora u tri vrtića. Uspjeli smo zadržati prošlogodišnji broj jasličkih skupina, uspjeli smo upisati i svu djecu koja su navršila 4 godine, na što nas od ove godine obvezuje zakon. Upisali smo čak 180 djece više nego godinu ranije. U samo dvije godine osigurali smo 430 mjesta više u vrtićima. To je kao da smo izgradili četiri nova vrtića. No, pokazalo se da ni to nije dovoljno. Ostalo nam je 147-ero djece s oba zaposlena roditelja neupisano. Nisam se mogao pomiriti s tim. Tim više što nam je važno svako radno mjesto. Nedopustivo je da netko ostane bez posla jer ne može dijete upisati u vrtić - izjavio je osječki gradonačelnik.

VEZANI ČLANCI:

Osijek se, dodao je, gospodarski oporavlja, ima rekordnu zaposlenost, "i jasno je zašto se u vrtićima traži mjesto više". - Našli smo prostor u Pučkom otvorenom učilištu za pet skupina, u Pastoralnom centru u Tenji za dvije skupine, te u vrtiću u Josipovcu i u Krijesnici za po jednu skupinu. Ukupno je to devet novih skupina, odnosno šest jasličkih i tri vrtićke, tako da će sva djeca s oba zaposlena roditelja biti upisana - naglasio je gradonačelnik Radić.

Upisi su u tijeku, a roditelji će biti već ovaj tjedan kontaktirani i pozvani na inicijalni razgovor. Zbog povećanog broja djece i vrtićkih skupina planira se zaposliti 33 odgojiteljice. S obzirom na situaciju na tržištu rada, istaknuto je, to će doslovno značiti da će većina njih s fakulteta doći na posao. Kroz nepune dvije godine, ističu u gradskoj upravi, u Gradu Osijeku učinjeno je mnogo na rješavanju problema nedostatka mjesta u vrtićima.

VEZANI ČLANCI:

- Usporedimo li pedagošku godinu 2021./2022., odnosno zatečeno stanje kod preuzimanja odgovornosti za vođenje Grada Osijeka i pedagošku godinu 23./24. vidjet ćemo značajno povećanje broja upisane djece, vrtićkih skupina, zaposlenih odgojiteljica, te novca osiguranog u proračunu za rad vrtića. Tako je, primjerice, 2021. bilo 530 novo upisane djece, a ove pedagoške godine očekuje se upis 1004 nova djeteta. To će biti povećanje u odnosu na zatečeno stanje za 89 posto – rezimiraju. Nadalje, 2021./2022. bilo je 130 vrtićkih skupina. Ove godine planirane su 162 skupine, što je 24 posto više.

- U pedagoškoj godini 2021./2022. bilo je zaposleno 246 odgojiteljica. Nisu sve bile na neodređeno. Ove godine nakon provedenog natječaja 326 odgojiteljice, što je povećanje u odnosu na 2021. za 32 posto. Sve će biti zaposlene na neodređeno vrijeme – ističu u Gradu. - Nisu zanemarive ni financije koje su osigurane u proračunu za Dječji vrtić Osijek. Tako je 2021. bilo oko 5,5 milijuna eura, zatim 2022. godine 6,5 milijuna eura, a 2023. godine 8,7 milijuna eura. To je rast od 53 posto izdvajanja za Dječje vrtiće u samo dvije godine – podcrtavaju.

- Želim napomenuti, da unatoč rastu troškova cijenu nismo mijenjali. Tako roditelji prosječno plaćaju 76 eura što je manje od 30 posto od ekonomske cijene koja iznosi oko 258 eura. Sve ovo pokazuje da itekako brinemo o najmlađim sugrađanima. Na nama je da im osiguramo uvjete, što i činimo od kada smo došli u ovu gradsku upravu, a na njima je da bezbrižno rastu, druže se s vršnjacima i otkrivaju svijet. - zaključio je gradonačelnik Ivan Radić.

>> VIDEO SDP želi podignuti spomenik za žrtve COVID-a, mjesto za sve koji su doživjeli patnju