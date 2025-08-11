Vukovarski festival otvara se hrvatskom premijerom pobjednika Toronta!: Čak 61 film u četiri kategorije

Već gotovo dva desetljeća filmski festival u Vukovaru svojoj vjernoj publici donosi najaktualnija, najsvježija i najatraktivnija djela sedme umjetnosti iz svih krajeva svijeta, a ovogodišnje je izdanje festivala posebno i po tome što će se prvi put svečano otvoriti pobjednikom Toronta! Vukovarski se festival ove godine održava od 27. do 30. kolovoza i svojim posjetiteljima donosi prave filmske poslastice od kojih je jedna od najvećih kino hit „Chuckov život" koji je odnio uvjerljivu pobjedu na festivalu u Torontu gdje je osvojio najvažniju nagradu tamošnjeg festivala – nagradu publike. Jedinstvenost nagrade publike u Torontu očituje se u tome što filmovi koji je osvoje u pravilu uvijek vode jednu od vodećih riječi kad je dodjela prestižne nagrade Oscar u pitanju. Naime, u posljednjih dvanaest godina svaki film koji je osvojio nagradu publike u Torontu bio je nominiran za nagradu Oscar u kategoriji najboljeg filma godine, a naslovi kao što su „Zelena knjiga: Vodič za život“ i „Zemlja nomada“ su je u konačnici i osvojili. Iz tog razloga – pored činjenice što se radi o uistinu kvalitetnom filmu kao stvorenom za kino publiku – organizatori ovogodišnjeg festivala na čelu s novim umjetničkim ravnateljem Draganom Despotom te direktorom festivala Darkom Puharićem odlučili su Vukovarski festival otvoriti filmom koji se tek u rujnu treba započeti prikazivati u hrvatskim kinima. Na taj način upravo će u Vukovaru fantastična drama „Chuckov život" imati svoju hrvatsku premijeru. Riječ je o filmskoj adaptaciji istoimenog romana slavnog autora Stephena Kinga koju je režirao Mike Flanagan. U filmu „Chuckov život" naslovnu je ulogu odigrao sjajni Tom Hiddleston, a riječ je o životnoj i žanrovski isprepletenoj priči koja se sastoji od tri poglavlja života jednog naizgled običnog čovjeka, Charlesa Krantza.

Kao i prethodne dvije godine, svečano otvorenje festivala održat će se na njegovoj najatraktivnijoj lokaciji – perivoju dvorca Eltz Gradskog muzeja Vukovar, a pored filma festivalska će publika moći uživati i u već ranije najavljenim hitovima „Jedan običan incident“ redatelja Jafara Panahija koji je ove godine osvojio nagradu Zlatna plama u Cannesu te „Još sam tu“, redatelja Waltera Sallesa, ovogodišnjeg dobitnika nagrade Oscar u kategoriji najboljeg međunarodnog filma. Završnica festivala rezervirana je za domaći film, sjajnu dramu „Dobra djeca" redatelja Filipa Peruzovića s Filipom Šovagovićem i Ninom Violić u glavnim ulogama. Ovaj je film poseban po tome što je trijumfirao na nedavno završenom festivalu u Puli gdje je osvojio čak četiri nagrade, i to u kategorijama najbolje fotografije, najboljeg scenarija te za najbolju glavnu mušku i žensku ulogu. Film „Dobra djeca" prati priču o otuđenim bratu i sestri koji nakon smrti majke tri dana provode u kući u kojoj su odrasli, pripremajući je za prodaju.

Ove se godine Vukovarski festival koncepcijski proširuje za dvije dodatne kategorije. Pored već standardnih kategorija dugometražnog igranog i dokumentarnog filma, na ovogodišnjem izdanju festivala publika će moći uživati i u povratku kategorije kratkometražnog igranog filma te u jednom novitetu – animiranom filmu. Novu festivalsku kategoriju animiranog filma u potpunosti je osmislila te filmove izabrala mlada redateljica i ilustratorica Ana Despot koja se upravo prošle godine u Vukovaru predstavila sa svojim diplomskim radom, vrhunskim kratkim animiranim filmom „Šuma Striborova“. Za sve četiri kategorije dodjeljivat će se nagrade Zlatni šlep, a o nagradama će odlučivati čak devet članova stručnog žirija, više nego ikad ranije. Žiri dugometražnog i kratkometražnog igranog filma sastoji se od dosadašnjeg trostrukog pobjednika VFF-a, uglednog mađarskog redatelja Barnabasa Totha koji je posljednji put pobjedničku nagradu osvojio upravo prošle godine za najbolji igrani film „Šah mat“. Njemu će društvo u žiriju praviti slavna hrvatska glumica Ksenija Pajić te najplodniji hrvatski književnik, filmski scenarist i akademik Pavao Pavličić. O najboljem dokumentarnom filmu odlučivat će žiri u sastavu filmskog redatelja, scenarista i skladatelja Božidara Domagoja Burića, novinarke i filmske kritičarke Jelene Ružić te prvakinje HNK Osijek Petre Blašković, a o najboljem animiranom filmu festivala odlučivat će žiri u sastavu Darko Bakliža, Manuel Šumberac i Jelena Oroz, svi redom redatelji animiranih filmova, ilustratori te profesori na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Pred ovogodišnjim žirijem neće biti nimalo lagan zadatak, jer će se u četiri dana trajanja na festivalu u službenoj konkurenciji u sve četiri kategorije prikazati sveukupno čak 55 filmova. Uz četiri nagrade koje će dodijeliti žiri, na festivalu će se također prvi put u njegovoj povijesti dodijeliti i nagrada CMC TV & Croatia Records za poseban doprinos filmskoj glazbi u Hrvatskoj.

U službenoj konkurenciji dugometražnog igranog filma za glavnu nagradu na ovogodišnjem izdanju Vukovarskog festivala natjecat će se po deset naslova iz sedam država. Iz Mađarske, kao zemlje partnera festivala, dolaze nam dva velika kino hita – „Trka za život“, obiteljska komedija koju je u tamošnjim kinima do danas vidjelo gotovo 750 tisuća ljudi čime je upravo ovo djelo postalo najgledanijim filmom u povijesti mađarske kinematografije te „Slučajno sam napisala knjigu", još jedan obiteljski film namijenjen mlađoj populaciji koji je također postao box office senzacijom koju je samo u mađarskim kinima do danas vidjelo više od 150 tisuća ljudi. Dosadašnji trostruki pobjednik Vukovarskog festivala, veliki rumunjski redatelj Radu Jude vraća se s novim sjajnim ostvarenjem – „Kontinental ’25" za koji je na ovogodišnjem festivalu u Berlinu nagrađen Srebrnim medvjedom za najbolji scenarij, a iz Rumunjske nam također dolazi i izvrsna drama „Tri kilometra do kraja svijeta" redatelja Emanuela Parvua koji je ujedno bio i rumunjskim kandidatom za nagradu Oscar 2025. Na ovogodišnjem će Vukovarskom festivalu svoju hrvatsku premijeru doživjeti i povijesna drama o odrastanju „Amrum" scenarista i redatelja Fatiha Akina, također jednog od bivših pobjednika VFF-a. Film „Amrum" svoju je svjetsku premijeru imao na ovogodišnjem festivalu u Cannesu, a riječ je o prikazu života 12-godišnjeg dječaka na otoku Amrum u proljeće 1945. godine. Pored novog Akinovog filma iz Njemačke nam stiže i kriminalistička romantična komedija „Dva za jedan" s nezaboravnom Sandrom Hüller u glavnoj ulozi u filmu o obitelji koja nakon pada Berlinskog zida u bunkeru pronađe gomilu novca koji će uskoro postati bezvrijedan pa kreće u utrku s vremenom kako bi u novo kapitalističko doba ušli sa stilom. Iz Austrije i Srbije stižu nam njihove kino uspješnice: austrijska komedija „80 plus" o vrlo zabavnom i pomalo tragikomičnom filmu ceste u kojem se Helene, bivša kazališna diva i Toni, bivša medicinska sestra, upućuju na putovanje do Švicarske te srpska komedija „Za danas toliko" koju je samo u srpskim kinima do danas pogledalo više od 80 tisuća ljudi redatelja i scenarista Marka Đorđevića. Treću godinu zaredom vukovarska će publika imati priliku vidjeti i jedan film iz Moldavije. Ovaj put riječ je o komediji „Živi u mo"…, priči o Damjanu, dječaku iz malog moldavskog sela koji sanja o tome da će jednog dana postati liječnik.

Kategorija kratkometražnog igranog filma sadržava deset naslova iz šest zemalja, a svakako najatraktivniji je „Neizrečeno", australsko-hrvatska koprodukcija redatelja Damiana Walshea – Howlinga koja će upravo na VFF-u doživjeti svoju hrvatsku premijeru. Ostali filmovi koji će se natjecati u kategoriji najboljeg kratkog filma su „Melange“ iz Mađarske, „Prošle godine na Sjevernoj željezničkoj postaji“ iz Rumunjske, „Mačke“ iz Srbije, „Noć prolaza“ iz Austrije, „Laganini“ i „Kruste“ iz Njemačke te „Za stolom“ i „Samoća“ iz Hrvatske. Također, izvan konkurencije prikazat će se 'kratkiš' „Vitraji nasilja" mladog perspektivnog redatelja iz slavonskih krajeva Vedrana Benje, s Andrejom Dojkićem u naslovnoj ulozi. Na ovogodišnjem će se izdanju festivala prikazati čak 23 animirana filma koji će se prvi put u povijesti VFF-a natjecati za nagradu Zlatni šlep u svojoj kategoriji. Velika većina odabranih animiranih naslova dolazi iz Hrvatske, ali tu su i španjolski „Bookmarker" te japanski „Čarobni bomboni" i francuski „Bljak!" koji su ove godine nominirani za nagradu Oscar u kategoriji najboljeg kratkog animiranog filma, a kao posebna poslastica prikazat će se i dugometražni latvijski animirani film "Poplava", osvajač nagrade Oscar u kategoriji najboljeg dugometražnog animiranog filma. Hrvatski animirani filmovi koji će se prikazati na festivalu u ovoj kategoriji su „Kičma“, „Prozori s južne strane“, „Leptir“, „Tri tičice“ (slovensko-hrvatska koprodukcija), „Crni dim predviđanja“, „Život kazališta“, „Ivanščica“, „Beštija“, „Od Petera za Aidu“, „Ab ovo ad branches“, „Bez efekta“, „Krila“, „Adhezija“, „Nemoj kasnit'“, „Mačak na vratima“, „Pazi se“, „Fabula rasa“, „Jedrenjak na kraju ulice“ te „Žarko, razmazit ćeš dite“.

Kad je riječ o dokumentarnom filmu, vukovarska će publika imati priliku vidjeti čak 11 naslova od kojih će baš sve biti vukovarske premijere. Svakako najzanimljiviji dokumentarni naslov je hrvatska senzacija „Fiume o morte" redatelja Igora Bezinovića koja je postala najgledanijim dokumentarcem u kinima od hrvatskog osamostaljenja, a na ovogodišnjem Pulskom festivalu osvojila čak 6 Zlatnih Arena, među ostalima i onu u kategoriji najbolje režije.

Hrvatske premijere imat će dokumentarci „Vuk koji je tražio ljubav" redatelja Tonija Volarića o ljudima koji pomažu djeci u bolnici te „Treći svijet" redatelja Arsena Oremovića o legendarnoj zagrebačkoj glazbenoj skupini Haustor, Darku Rundeku i Srđanu Sacheru. Svoje će vukovarske premijere imati „HŠK Zrinjski – Priča o ponosu", povijesno sportski dokumentarni film o istoimenom nogometnom klubu, zatim „Vude, ti si pobijedio" redatelja Senada Šahmanovića o prvom i do danas još uvijek jedinom hrvatskom dobitniku nagrade Oscar, Dušanu Vukotiću, „Škola hodanja 2" redateljice Jelene Novaković, životna priča i umjetnička karijera Borivoja Dovnikovića Borde te „Geni moje djece" redateljice Vladimire Spindler o ženama iz njezine obitelji koje se već četiri desetljeća bave umjetnošću. Od dokumentaraca iz ostalih zemalja publika će moći vidjeti filmove „Restitucija, ili, san i java Stare garde" kao srpsko-slovensku koprodukciju, „Gospođa predsjednica" iz Slovačke, „Čišćenje pročišćavanje" iz Austrije i „Tiha zemlja sporo gori" iz Ukrajine.

Otkad je prije dvije godine kao potpuno nova lokacija uveden i amfiteatar vukovarskog vodotornja upravo je to mjesto koje se programski vrlo brzo pretvorilo u jedan od najzanimljivijih dijelova festivala kada su u pitanju projekcije filmova koji nisu u službenoj konkurenciji. Ove godine novi program „Oscarovci“ donosi povijesni superspektakl „Gladijator“ iz 2000. koji prikazujemo u povodu 25. obljetnice ovog remek-djela i velikog kino hita koji sve ove godine nimalo nije izgubio na svojoj čari i atraktivnosti. Kao uvod u ovaj nezaboravni filmski užitak bit će prikazan dokumentarno-igrani film „Kralj Tomislav“ snimljen u produkciji Večernjeg lista. Riječ je o prvom filmu snimanom u posljednje dvije godine koji prikazuje život i krunidbu Kralja Tomislava u šest scena, a njegov je redatelj Dražen Klarić. Osim amfiteatra vukovarskog vodotornja i perivoja dvorca Eltz Gradskog muzeja Vukovar publika će ove godine filmove iz službene konkurencije moći gledati i u Hrvatskom domu Vukovar te u dvorani Paviljona II Gradskog muzeja Vukovar gdje će se osim filmskih projekcija održati i sada već tradicionalni 3. Dječji vukovarski filmski festival koji će, između ostalog, donijeti i predstavljanje slikovnice „Šuma Striborova“ autorice Ane Despot u suorganizaciji s Gradskom knjižnicom Vukovar te posebnu projekciju španjolskog animiranog filma „Klinci u akciji“ sinkroniziranog na hrvatski. Na istoj lokaciji tijekom festivala će se održati predstavljanje čak triju knjiga: „Ljubav u sjeni ratova“ autorice Ljiljane Diab, „Umijeće filmske glume“ autora Vjekoslava Jankovića u suorganizaciji s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku te „Ti si ja“ autora Pavla Pavličića. Festival ni ove sezone neće ostati zakinut za glazbeni program pa će tako u subotu, 30. kolovoza u amfiteatru Veslačkog kluba nastupiti popularna glazbena skupina Silente.

„S obzirom da sam i sam glumac, najveći kriterij kojim sam se vodio pri izboru filmova za ovogodišnje izdanje Vukovarskog festivala bio je vrhunska glumačka igra u svim filmovima, a upravo je ona najdominantnija u svakom odabranom naslovu što istovremeno govori i o ozbiljnom, kvalitetnom i velikom redateljskom radu“, izjavio je umjetnički ravnatelj Dragan Despot te nadodao: „Za mene kao glumca, a sada i kao umjetničkog ravnatelja festivala, upravo su glumačke izvedbe specifične kao jedan od kriterija, a iskreno vjerujem da će i publika – koja u kino ide prvenstveno zbog glumaca – to prepoznati. Nadam se da svojim odabirom ovogodišnjih filmova neću iznevjeriti njihova očekivanja, jer su baš sve glumačke role u filmovima koje smo izabrali uistinu izvanredne“. S novim umjetničkim ravnateljem na čelu programskog dijela festivala, velikanom hrvatskog glumišta Draganom Despotom te već uhodanom organizacijskom ekipom predvođenom direktorom festivala Darkom Puharićem, 19. Vukovarski filmski festival svojoj će publici donijeti savršenu mješavinu festivalskih, umjetničkih i kino uspješnica koje će se prikazati u najljepšem gradu na Dunavu. Ulaznice za sve željene projekcije mogu se kupiti online već danas putem servisa Entrio.hr.